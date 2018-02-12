Фото: gosrf.ru
Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 7,5% годовых, начиная с 12 февраля, передает "Интерфакс".
Данное решение связано с устойчиво низкой годовой инфляцией в стране и постепенным снижением инфляционных ожиданий. В ЦБ уточнили, что возможность превышения годовой инфляцией 4% в 2018 году существенно снизилась.
В заявлении регулятора также говорится, что ЦБ намерен продолжать постепенно переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. В этой связи допускается возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года.
Комментарии