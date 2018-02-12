Голливудский актер Роберт де Ниро назвал Америку "страдающей от временного безумия". Такое заявление он сделал во время выступления в Дубае по вопросу климатических изменений, пишет ТАСС.
"Я говорю о своей стране, Соединенных Штатах Америки. Не хотелось бы говорить, что мы являемся "отсталой" страной, поэтому давайте просто скажем, что мы страдаем от случая временного безумия", — отметил актер.
Напомним, Роберт Де Ниро уже не в первый раз публично критикует политику нынешнего президента Дональда Трампа.
Ранее актера возмутила политика новой администрации, которая направлена на сокращение поддержки искусства. Он назвал действия Трампа чушью.
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