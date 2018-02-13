Масштабное российское событие в области пищевой и перерабатывающей промышленности — продовольственная выставка "ПродЭкспо-2018" — завершила свою работу в Москве. В форуме принимало участие краевое предприятие "Алтайский букет". Результат участия — две золотые медали сразу в трех номинациях: "Инновации в составе продукта", "Инновации в технологии", "Инновации в удобстве потребления".

"Золотые медали мы получили за наш новый продукт — облепиховый чай GoldenMix, – рассказал генеральный директор ООО НПФ "Алтайский букет" Сергей Мухортов. – На протяжении всей выставки у нашего стенда всегда был большой ажиотаж: все хотели попробовать новые продукты предприятия, узнать их особенные свойства, поближе рассмотреть необычную упаковку".

Как отмечают в компании, GoldenMix - это новая форма чая из 100% натуральных отборных алтайских ягод, без содержания кофеина. Напиток изготовлен с применением уникальных технологий и является инновационным продуктом. GoldenMix может стать полезной альтернативой кофе, а также привычному пакетированному и рассыпному чаю. Упакован он в удобную форму в виде стиков.

Помимо облепихового чая, "Алтайский букет" представил на выставке все свои последние новинки: универсальные ягодные основы "Клюква" и "Облепиха" GoldenMix, травяной и иван-чай в пирамидках, а также хиты продаж – безалкогольные фитобальзамы, алтайские чаи в крафт-пакетах, мёд.

Отдельным стендом были представлены образцы сырья, которые заинтересовали представителей пищевых предприятий: густые и сухие экстракты, ягодные соки, масла и многое другое.

"Сегодня мы уже поставляем продукцию "Алтайского букета" крупным производственным компаниям с общероссийским именем, – рассказал Сергей Мухортов. – В перспективе мы планируем заключить контракты с производителями молочных продуктов. Наше натуральное сырье они могут использовать при изготовлении йогуртов, сырков, мороженого. Также в наших планах – расширение сотрудничества с сегментом HoReCa (рестораны, кафе, отели, кейтеринговые компании)".

Также отметим, что в конце прошлого года еще одна новинка "Алтайского букета" удостоилась высокой международной награды. По результатам проведения экспертной оценки качества под председательством Казахстанской Академии Питания Универсальные ягодные основы Goldenmix ("Облепиха" и "Клюква") были признаны победителем в категории "Соки, безалкогольные напитки, сиропы". Компании был присвоен знак качества — Золотая Медаль WorldFood Kazakhstan, а также вручен диплом международной выставки.

Международный форум "ПродЭкспо" — это одна из крупнейших выставок продуктов питания, напитков и сырья в России и Восточной Европе. Мероприятие проходит при поддержке Минсельхоза России, Торгово-промышленной палаты РФ и является одним из самых авторитетных и во многом определяющих вектор развития отечественной пищевой индустрии. В этом году оно проводилось в юбилейный, 25-й раз. "Алтайский букет" ежегодно принимает участие в этом форуме.