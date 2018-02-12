Власти Оренбургской области намерены найти новых перевозчиков на маршрут Орск – Москва, пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, переговоры о передаче рейса ведутся после крушения пассажирского самолета Ан-148. Отметим, что сейчас жители Орска сдали все билеты на рейс в Москву, купленные заранее.
Переговоры ведутся с крупными российскими авиакомпаниями. Рейс должен восстановиться в ближайшие дни.
Авиакатастрофа пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" произошла днем в воскресенье, 11 февраля. Воздушное судно выполняло рейс Москва – Орск. На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Самолет пропал с радаров через несколько минут после того, как вылетел из аэропорта Домодедово.
Указом губернатора Оренбуржья Юрия Берга 12 февраля в регионе объявлен день траура.
Комментарии