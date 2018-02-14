Готовы ли вы к Масленице? Тест

Масленица – это любимый и долгожданный праздник во многих российских семьях. С давних пор повелось так, что празднуют ее целых семь дней. В этом году Масленая неделя началась 12 февраля. Именно с понедельника в домах традиционно едят блины с различными начинками: икрой, сметаной, вареньем и многими другими. А уже 18 февраля мы проводим зиму и будем ждать наступления долгожданной весны. Amic.ru и ТД "Наладчик" решили проверить, насколько хорошо читатели портала знают историю Масленицы. Кстати, "Наладчик" подарит трем прошедшим наш тест подарки:
- 1 место: 2,5 литра масла, 5 кг сахара, 5 кг муки,
- 2-3 места: 1 литр масла, 2,5 кг сахара, 2,5 кг муки.
*Итоги конкурса 16 февраля
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