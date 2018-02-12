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Пожарный из Белокурихи оказался в числе представителей Алтайского края, приглашенных на зимнюю Олимпиаду, которая проходит в Пхенчхане.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, Сергей Анатольевич, являющийся старшим пожарным 6 отряда федеральной противопожарной службы, является судьей международной категории по горнолыжному спорту.
"Сергей Ахременко служит в пожарной охране с 1996 года, за эти годы был неоднократно поощрен руководством отряда и Главка за отличную службу и профессиональные достижения", — добавляют в ГУ МЧС.
Олимпиада в Пхенчхане является не первой для алтайского пожарного. "До этого были Олимпийские игры — 2014 в Сочи, Паралимпиада. В прошлом году – Всемирные военные игры… Я очень рад, что мне выпала такая честь и благодарен руководству отряда и Главного управления за поддержку, которую мне оказывают", — отмечает Сергей Ахременко.
Напомним, что всего от Алтайского края в Пхенчхан отправились семь человек. Помимо Сергея Ахременко, это сноубордист Андрей Соболев, легендарный конькобежец Сергей Клевченя, который попал в тренерский штаб, а также судьи Алексей Камышов, Сергей Усков, Виктор Меркулов и Олег Жудин.
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