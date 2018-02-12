Фото: vk.com/la_altay
Поиски 35-летнего барнаульца Дениса Прохорова ведут волонтеры — 35-летний мужчина пропал 11 февраля, сообщили в группе поискового отряда "Лиза Алерт" "ВКонтакте".
Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие темные с проседью, глаза серо-зеленые.
Особые приметы: шрам над верхней губой с правой стороны.
Одежда: темная шапка с надписью, черный пуховик, черная футболка, синие джинсы, черные ботинки.
С собой имел темную сумку с ремешком через плечо.
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