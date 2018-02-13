Жители Барнаула и других городов Алтайского края рассказали корреспонденту газеты "Алтайская правда" о самых необычных подарках, которые они дарили или получали от своих возлюбленных на 14 февраля.

Как призналась Ольга Прокопенко, самый лучший и трогательный подарок – стихи, написанные ее мужем.



Максим Денисов из Заринска рассказал, что в прошлом году в День святого Валентина жена подарила ему паяльную станцию. "И, пожалуй, это самый необычный и самый полезный подарок, который я получал в этот праздник", – признался мужчина.

Жительница Барнаула Анастасия Осипова рассказала, что в прошлом году в День всех влюбленных оказалась на берегу океана.

"В прошлый День святого Валентина мне позвонил молодой человек и попросил приготовить паспорт и чемодан с летними вещами. Сначала я подумала, что это шутка, но спустя несколько часов мы уже летели к океану. Это был самый непредсказуемый и самый неожиданный сюрприз", – отметила девушка.

А другая жительница краевой столицы – Анастасия Архипова – призналась, что родилась 14 февраля.

"В этот день я появилась на свет. Это и есть мой главный подарок", – сказала она.