Портал Amic.ru продолжает подготовку к предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны на 12 стадионах. Мы регулярно будем рассказывать вам о городах, которые на целый месяц превратятся в столицы футбольного мира. Сегодня мы расскажем о Ростове-на-Дону, где не только шикарные девушки, но и прекрасная архитектура, отличный стадион и много другого.

Чем известен город

Ростов-на-Дону – крупнейший город на юге России, занимает первое место по численности населения в Южном Федеральном округе. Благодаря своему месторасположению на стыке водных и сухопутных путей Ростов получил неофициальный статус "Ворота Кавказа". Основанный в 1749 году по приказу императрицы Елизаветы, сегодня Ростов является одним из самых крупных промышленных и торговых центров региона, со стабильной экономикой, развитой транспортной инфраструктурой и большим объемом торгового оборота. В настоящее время в городе проживает 1,1 миллиона человек. Ростов-на-Дону является крупным транспортным узлом: отсюда летают самолеты в Европу, Африку и Азию. Ростовчане называют свой город южной столицей России. К чемпионату мира в Ростове построят уникальный аэропорт за 5 миллиардов рублей. Этот проект не имеет аналогов в других регионах страны.

Где пройдут матчи

Стадион "Ростов-Арена" – один из самых симпатичных на чемпионате мира. Оригинальный дизайн стадиона гармонично вписан в живописный ландшафт. По своему очертанию крыша арены повторяет природные изгибы реки Дон. Разновысотность трибун позволяет зрителям любоваться не только событиями на футбольном поле, но и пейзажами Ростова-на-Дону – с левого берега Дона город выглядит особенно красиво. 45-тысячный стадион уже готов. На него с высоты птичьего полета из вертолета уже посмотрел президент Владимир Путин. После мундиаля арена станет домом для местной команды "Ростов".

Кто сыграет

На 45-тысячной "Ростов-Арене" 17 июня сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, 20 июня – Уругвай и Саудовская Аравия, 23 июня – Корея и Мексика, 26 июня – Исландия и Хорватия. Кроме того, 2 июня в Ростове пройдет один из матчей 1/8 финала.

Где остановиться

Ростов-на-Дону – большой, яркий, культурный и очень популярный среди туристов город России. И чтобы разместить всех желающих полюбоваться этим замечательным городом, в Ростове работает более 60 уникальных гостиниц. Среди них есть и гостиницы класса люкс: Radisson SAS Don, Villa de Ville, "Петровский причал".

Гостиница "Дон Кихот"

Гостиница "Дон Кихот" является представительницей класса недорогих гостиниц Ростова. При этом она расположена в центральной и довольно живописной части этого города. Это здание располагается вблизи живописной реки Дон, что обеспечивает прекрасный вид, открывающийся из просторных окон гостиницы. Стоимость стандартного номера на двоих в гостинице с завтраком будет составлять примерно 3350 рублей в сутки.

Гостиница "Эрмитаж"

"Эрмитаж" — достаточно доступная и удобная гостиница. В ней имеются номера различных классов: эконом, стандарт, бизнес и люкс. Цена за стандартный двухместный номер составляет примерно 4500 рублей.

Отель "Венеция"

Это удобная гостиница категории "Три звезды". Она расположена в центральной части города, недалеко от главного железнодорожного и автовокзала. Стандартный двухместный номер на двоих в гостинице "Венеция" будет стоить около 1500 рублей в сутки.

Гостиница "Звезда"

Гостиница расположена в Октябрьском районе Ростова. Недалеко от гостиницы располагается много культурных учреждений. Рядом со зданием гостиницы также разбит большой прогулочный парк. Поблизости от отеля расположены главные транспортные узлы города, с помощью которых гости смогут попасть в любую часть Ростова-на-Дону. Стоимость проживания – около 3 тысяч рублей в сутки.

Для размещения VIP-гостей турнира и представителей ФИФА строятся пятизвездочные гостиничные комплексы "Шератон" и "Хаятт Ридженси Дон-Плаза — Ростов". Они будут работать под управлением соответствующих международных гостиничных операторов. На данный момент оба объекта возведены, на них ведутся работы по оснащению номерного фонда, устройство внутренних инженерных коммуникаций, фасадные и отделочные работы, монтаж оборудования и прочие отделочные работы.





Где будут находиться болельщики

Фан-зона расположится в Ростове-на-Дону на Театральной площади, которая находится в историческом и культурном центре города и представляет собой уникальный архитектурный ансамбль. Главное сооружение на площади — мемориал "Воинам за освобождение города от немецко-фашистских захватчиков", который представляет собой 72-метровую стелу, увенчанную позолоченным изображением греческой богини Ники. Этот памятник виден практически из любого места в городе.

На площади также расположен великолепный ансамбль фонтанов и здание Ростовского академического театра драмы имени Горького, замечательный памятник советского конструктивизма. Его необычный внешний вид отчасти напоминает трактор, ставший символом первых пятилеток и советского сельского хозяйства. На Театральной площади регулярно проходят массовые спортивные и развлекательные мероприятия.

Где побывать кроме футбола

Развлечься и заняться спортом гости донской столицы и сами ростовчане смогут в новом водноспортивном кластере "Акватория", который также будет возведен в рамках подготовки области к мировому турниру. Продукцию региона гостям продемонстрирует новый торгово-выставочный комплекс "Континенталь", где будут размещены торговые и досуговые объекты, фитнес-центр, развлекательный центр "Образ" и многоуровневый паркинг на 467 машино-мест. Также будут реконструированы два памятника архитектуры и пивзавод "Южная Бавария".

Кафедральный собор Рождества пресвятой Богородицы

Церковь является главным оплотом Ростовской епархии и находится на улице Станиславского, 58. Во многом собор напоминает знаменитый храм Христа Спасителя, что не удивительно, ведь Ростовский собор строился по похожему проекту.

Театральная площадь

Это самая красивая площадь города, она находится перед Ростовским академическим театром драмы. На площади расположено множество памятников и самый большой в городе ансамбль фонтанов. Что касается самого театра, то он является старейшим культурным заведением такого рода на всем юге России.

Дом Маргариты Черновой

На улице Большой Садовой расположен красивейший особняк, некогда принадлежавший известной актрисе 19 века Маргарите Черновой. Дом был подарком влюбленного в женщину купца Парамонова и представлял собой двухэтажное строение с прекрасным фасадом.

Набережная Ушакова

Набережная реки Дон названа в честь адмирала Ф.Ф. Ушакова, некогда командовавшего Черноморским флотом. С набережной открывается прекрасный вид на водные просторы и плавающие туда-сюда теплоходы и паромы.

Большая Садовая улица

Это главная улица города, вокруг которой сосредоточены все основные памятники истории и культуры, музеи, а также развлекательные и административные учреждения.

Ливенцовская крепость

Ливенцовская крепость — именно так именуются руины древнейших поселений в Ростовской области, датируемые 18 веком до н. э. Городище было построено племенами катакомбной и ямной культуры Дона. Часто называют Троей.

Храм Серафима Саровского





Строительство храма началось сразу после того, как в 1903 году Серафима Саровского причислили к лику святых, и продолжалось до 1910 года. В годы советской власти и Второй мировой войны храм претерпел изменения, одно время даже был зданием школы для обучения музыке.

Аквапарк "Дон-парк"

Аквапарк "Дон-парк" — это большой водно-развлекательный комплекс недалеко от Ростова-на-Дону, расположенный на берегу Соленого озера. Он был открыт в 2014 г. и всего за пару лет стал излюбленным местом.

Пушкинская улица

Ростовская версия барнаульской зоны Мало-Тобольской. Только намного лучше.

Зоопарк

Один из крупнейших в России зоопарков занимает территорию в 90 га, сегодня его коллекция насчитывает свыше 5000 особей. Это около 400 видов животных, включая редкие виды.

Дельфинарий

Здание ростовского дельфинария построено еще при советской власти, но современный свой вид имеет с 2009 года. Здесь можно увидеть представление с морскими животными, получить с ними фотографию, а также искупаться с дельфинами в бассейне. В среднем каждое представление длится около 15 минут.