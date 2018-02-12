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Молодой водитель пострадал в результате аварии, произошедшей 11 февраля в Горно-Алтайске на улице Ленина.
Как сообщили в республиканском МВД, ДТП произошло в районе дома № 260, когда 19-летний житель Улаганского района, управляя автомобилем ВАЗ-21074, не выдержал безопасный боковой интервал и допустил наезд на припаркованный автомобиль Nissan Almera.
"В результате происшествия виновник аварии с полученными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. В ходе разбирательства установлено, что молодой водитель не имел права управления транспортным средством и управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения", — уточняют в полиции.
В данный момент в отношении молодого водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления.
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