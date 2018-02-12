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Полиция задержала жителя Горно-Алтайска, который избил табуреткой свою жену и угрожал ее убить, сообщили в республиканском МВД.
К правоохранителям обратилась горожанка, рассказавшая о скандале у соседей. Полицейские выехали по адресу, указанному звонившей. В ходе разбирательства стражи порядка установили, что после совместного распития спиртных напитков между супругами произошла ссора.
"После словесной перепалки мужчина схватил потерпевшую рукой за горло и высказывал в ее адрес угрозу убийством. В сложившейся обстановке, учитывая агрессивное поведение супруга, женщина восприняла угрозу реально и опасалась ее осуществления, поэтому стала успокаивать его, после чего легла спать. Однако мужчина, решив, что разговор еще не окончен, взял в руки табурет, которым несколько раз ударил супругу, лежавшую на кровати, по рукам и ногам", — уточняют в полиции.
Соседка, услышавшая женский крик за стенкой, вызвала правоохранителей.
Наряд задержал горожанина и доставил его в отдел внутренних дел, где мужчина признался в содеянном. 25-летняя пострадавшая написала заявление, решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством.
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Вот довела cтepвa мужика!