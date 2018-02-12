Фото: Следственный комитет РФ

Начальник департамента правительства Алтайского края и губернатора региона Андрей Ляпунов на своей странице в социальных сетях прокомментировал информацию, что один из пассажиров разбившегося самолета Ан-148 якобы был уроженцем нашего края. Как пояснил Ляпунов, погибший никак не связан с Алтайским краем, но получал паспорт в городе Рубцовске.

"В ГУ МЧС России по Алтайскому краю подтвердили, что на борту самолета, разбившегося в Подмосковье, не было жителя нашего региона. Погибший Ставский Илья Геннадьевич получал в 2013 году в Рубцовске в связи с потерей паспорт, находясь в это время на территории города. Сам он, по имеющимся данным, проживает в Свердловской области, родился в Казахстане. Родители его проживают в Оренбургской области", — написал он.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Раменском районе Московской области 11 февраля. Самолет выполнял рейс из московского Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Ранее МЧС страны сообщило, что были установлены места проживания всех пассажиров и членов экипажа, 35 из них жители Оренбургской области, 10 — из Москвы, четверо — из Саратова и по два человека — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заявили в МЧС, добавив, что на борту было еще по одному человеку из таких регионов, как Мордовия, Удмуртия, Алтайский край, Ульяновская, Мурманская, Белгородская, Московская области и городов Астрахань, Казань, Новосибирск, Нижневартовск, Норильск, Пермь, Рязань, Сочи и Тамбов.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Рассматриваются все версии произошедшего.