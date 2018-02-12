Сбербанк запустил бета-версию мессенджера в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", сообщают "Ведомости".
Для того, чтобы воспользоваться этим мессенджером, нужно иметь обновленную версию приложения "Сбербанк Онлайн". В приложении нужно открыть появившуюся вкладку "Диалоги". У названия вкладки стоит отметка, что пока это бета-версия. При переходе на вкладку появляется надпись "Безопасное место для вашего общения", пользователю предлагается начать диалог, выбрав собеседника из книги контактов в телефоне.
Однако если у собеседника версия приложения не обновлена, то и сообщение отправить не получится. Переписка, как утверждается в мессенджере, будет "защищена технологиями Сбербанка".
С помощью диалогов можно отправлять не только сообщения, но и деньги. Для этого в открытом чате пользователю надо перейти во вкладку "Деньги", указать сумму и по желанию добавить сообщение. Приложение попросит подтвердить операцию, указав имя, отчество, первую букву фамилии получателя и последние цифры его карты.
Деньги будут доставлены мгновенно. Однако если клиенты зарегистрированы в разных региональных отделениях банка, то за перевод спишется 1% от суммы.
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