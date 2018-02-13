Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Легкий мороз, гололед и преимущественно без осадков будет в Алтайском крае во вторник, 13 февраля.
По информации регионального Гидрометцентра, в ночные и утренние часы местами изморозь, туман. Днем в крае будет -9...-14 градусов, в предгорных районах -2...-7 градусов.
Ветер южный, 1-6 метров в секунду с усилением до 11 метров.
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В Барнауле преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, возможна изморозь. Днем в краевой столице -9...-11 градусов. Ветер южный, 2-7 метров в секунду.
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