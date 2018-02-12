39-летнего бывшего стоматолога будут судить в Вологде за удаление ребенку коренных зубов вместо молочных, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В ведомстве уточняют, что в одну из частных клиник Вологды обратилась мать девятилетней девочки. Ее ребенку нужно было удалить два молочных зуба по ортодонтическим показаниям.
Обвиняемый, не имея соответствующего образования по специальности "врач стоматолог-хирург", удалил ребенку два коренных зуба вместо молочных.
По заключению экспертов, девочка частично утратила жевательную функцию. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей). В ходе следствия обвиняемый признал свою вину.
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