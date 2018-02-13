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Руководство Альфа-Банка в Алтайском крае подвело итоги работы подразделения за 2017 год. Банк значительно нарастил клиентскую базу, а также объем привлеченных средств на депозиты и количество выданных кредитов. Региональный операционный центр Альфа-Банка в Барнауле внедрил в прошлом году мобильный чат для онлайн-поддержки клиентов, попутно увеличив число своих сотрудников, работающих в формате "домашнего офиса". Теперь обо всем по порядку.

Совокупный кредитный портфель Альфа-Банка по итогам 2017 года в Алтайском крае составил 4,8 млрд рублей. Для сравнения, еще год назад этот показатель был равен 2,85 млрд рублей. Не менее внушительными выглядят цифры и по остальным ключевым индикаторам. Так, остатки на счетах клиентов к 1 января 2018 года превысили 6,2 млрд рублей. Всего в Барнауле Альфа-Банк обслуживает 98,5 тыс. клиентов-физлиц (прирост составил 11,9% к началу 2017 года) и 4,3 тыс. юрлиц (+ 30% к началу прошлого года).

"Наши продукты универсальны — ими с одинаковой пользой и удобством может пользоваться как крупный отраслевой бизнес, так и региональные предприятия, как правило, относящиеся к среднему бизнесу. Сейчас Альфа-Банк переносит существующую практику работы с крупным бизнесом на взаимодействие со средним региональным бизнесом. Причем небольшим юридическим лицам уделяется повышенное внимание", — подчеркнула управляющий ОО "Алтайский" Альфа-Банка Ирина Бубенко.

Для удобства клиентов банк в 2017 году использовал не только клиентских менеджеров, но и менеджеров развития, менеджеров счета и кредитных аналитиков. Стоит отметить, что в настоящее время блок "Средний региональный бизнес" обслуживает и зарплатных клиентов. На текущий момент 298 алтайских компаний имеют зарплатный проект в Альфа-Банке, более 3,2 тыс. человек в регионе получают зарплату на карты банка.

Отметим, что в кредитном портфеле банка немало сельхозпроизводителей и компаний из агропромышленного комплекса края.

В секторе обслуживания физических лиц чистая прибыль Альфа-Банка в Алтайском крае за 11 месяцев 2017 года составила 352,1 млн рублей. Кредитный портфель розничного бизнеса на конец года составил 3,15 млрд рублей. По оценке как экспертов, так и самих представителей Альфа-Банка, главным фактором роста объемов кредитов в 2017 году стал продолжительный льготный период и возможность снятия наличных до 50 тысяч рублей без комиссии по всем кредитным картам Альфа-Банка. По общей сумме средств, которые физические лица держат на счетах банка в Алтайском крае, банк входит в топ-5 в регионе. Этот показатель достиг отметки в 3,4 млрд рублей.

К слову, особое внимание в розничном бизнесе уделяется премиальным клиентам, в 2017 году был разработан "семейный" счет, предложение по покупке инвестиционных продуктов через смартфон мобильного приложения "Альфа Мобайл", появились выездные персональные менеджеры. На конец года в данном сегменте продано инвестпродуктов на сумму более 185 млн рублей и оформлено кредитов наличными на общую сумму 432 млн рублей.

"Каждый день мы стараемся предложить нашим клиентам лучшее, что существует в сфере банковского ритейла. Для этого постоянно совершенствуем наши продукты и услуги. Только с начала этого года Альфа-Банк внедрил несколько новинок для наших клиентов, например, карту чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Благодаря этой карте клиент, оплачивая повседневные покупки, набирает баллы и может их обменивать на билеты чемпионата", — подчеркнула директор по розничному бизнесу ОО "Алтайский" Альфа-Банка Ирина Макелько.

Важным направлением развития банка в регионе является предоставление банковских услуг компаниям малого бизнеса (предпринимателям с годовым оборотом до 350 млн рублей). В данном сегменте операционная прибыль выросла за 11 месяцев 2017 года на 34% и составила почти 192 млн рублей. На 31 декабря 2017 года уже более 3500 малых компаний стали клиентами Альфа-Банка. Остатки на счетах до востребования предпринимателей на 31 декабря 2017 года составили 1,02 млрд руб. Доля Альфа-Банка на рынке банковских услуг Барнаула для малого бизнеса составляет 11,9%.

"Мы высоко оцениваем итоги прошедшего года. Хороший результат был достигнут за счет выстраивания долгосрочных отношений с клиентами. Мы нашли свой путь: стать партнером для малого бизнеса, помогать им развивать бизнес. Основными задачами на ближайший период являются наращивание доли рынка, кредитование малого бизнеса, включая банковские гарантии и овердрафт", — отметил директор по массовому бизнесу ОО "Алтайский" Альфа-Банка Алексей Качесов.

В каждом городе, в том числе и в Барнауле, действует Клуб Клиентов, который предоставляет скидки от 10 до 30% у партнеров Альфа-Банка.

Важное направление банка — работа с проблемной задолженностью розничных клиентов. За 2017 год в Алтайском крае удалось вернуть более 4,54 млрд рублей просроченной задолженности. Кроме того, восстановлен график платежей для 1,24 млн кредитных договоров заемщиков.

Немаловажно, что растет и количество открытых юрлицами счетов в банке. Так, в 2017 году в Альфа-Банке было открыто более 145 тысяч счетов юрлиц. Таким образом, ключевые показатели Альфа-Банка в Алтайском крае за 2017 год показывают все больший уровень доверия со стороны клиентов — как физлиц, так и компаний.

"Альфа-Банк является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в Алтайском крае. За 2017 год в региональный бюджет банк перечислил более 320 млн рублей налоговых платежей", — отметил директор барнаульского РОЦ Владимир Чернобровин.

Банк входит в топ-10 налогоплательщиков региона. Стоит отметить, что в Региональном операционном центре Альфа-Банка в Барнауле работают 1840 сотрудников, за год его коллектив увеличился почти на 150 человек.