Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе гражданина Украины за шпионаж, пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, операция прошла 11 февраля. Отмечается, что Константин Давыденко "целенаправленно собирал" по заданию украинских спецслужб сведения, составляющие государственную тайну.
В ФСБ сообщают, что он передавал Киеву информацию о частях Росгвардии и сотрудниках ФСБ, утечка которой за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. Дело возбуждено по статье "Шпионаж".
Отметим, что это уже не первый подобный случай. ФСБ часто ловит шпионов, которые работают в интересах Украины. Напомним, осенью прошлого года в Крыму были задержаны двое россиян, передававшие Киеву информацию о Черноморском флоте.
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