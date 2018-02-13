Фото: avito.ru
Двухэтажное административное здание из бруса, которое в данный момент используется под частный музей, продают на улице Анатолия в центре Барнаула за 25 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Продаю административное здание 191 кв. м и склад 252 кв. м в центре города. Здание располагается на земельном участке 9 сот., находящемся в праве собственности с видом разрешенного использования: объекты административного назначения для оказания услуг (юридические консультации, страховые, нотариальные и риелторские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры, кредитно-финансовые учреждения и другие подобные объекты)", — отмечает автор объявления.
Также продавец подчеркивает, что строение находится вблизи социально значимых объектов. "В данный момент здание используется под частный музей", – говорится в сообщении.
Речь идет о широко известном в краевой столице "Музее автоугона".
Комментарии
С ценами,в последнее время, у продавунов прям какая то беда?
Очередной провалившийся стартап?
ходил в этот музей)))) это была лучшая "экскурсия" ТАК я больше нигде не ржал.
а по факту - это бред чистой воды, с "мусором" барахольным
в цене нолик лишний