18 февраля Русское Радио Барнаул 105.4 FM и Парк спорта приглашают всех барнаульцев весело и с размахом отпраздновать традиционный праздник.
Развлекательная программа праздника будет сопровождаться песнями, плясками, хороводами и катанием на снегоходах. Все желающие смогут помериться силами в поднятии деревянных гирь, проверить меткость в метании валенок, показать свою ловкость на ледяном столбе, а победителей ждут приятные подарки.
Также на центральных площадках гости найдут широкий выбор изделий народных промыслов, подарки ручной работы, смогут посетить различные мастер-классы от сети магазинов для творчества "Мастерская рукоделия".
Для жителей города будут приготовлены румяные блинчики с припеком, сладкие леденцы и ароматный чай.
Парк спорта, ул. Энтузиастов, 12 В
Начало: 12.00
Вход свободный
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