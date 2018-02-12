Суд вынес приговор в отношении 34-летнего жителя Бийска и его 31-летней сестры за хранение и сбыт суррогатного алкоголя. Мужчина также осужден за дачу взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что родственники решили ради выгоды продавать алкоголь, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Для этого они на протяжении года приобретали у неизвестного мужчины спирт, предназначенный для наружного применения, и продавали его местным жителям. Вырученные от продажи деньги они делили между собой.

Реализуемая спиртосодержащая жидкость, согласно заключениям экспертов, не соответствовала по наличию ацетона и другим веществам требованиям ГОСТа для пищевого алкоголя и не была предназначена для употребления, следовательно, ее применение было опасно для жизни и здоровья граждан.

Летом прошлого года полицейские из дома обвиняемых изъяли канистры и бутылки со спиртом, а также самогоном. Кроме того, установлено, что мужчина попытался избежать уголовной ответственности за сбыт опасного спирта, предложив полицейским взятку в 20 тысяч рублей.

"Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях и назначил наказание женщине в виде 2 лет лишения свободы условно, ее брату – 3 года лишения свободы условно", — сказано в сообщении СУ СК.

