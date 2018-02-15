Фото: instagram.com/naturally.jo
"Жизнь слишком коротка, чтобы есть скучную еду" — такой лозунг у Instagram-аккаунта Naturally.jo. Его ведет некий Jose: ему 16 лет и он веган. Однако это не мешает ему создавать удивительно красивые десерты и не менее красивые фотографии с ними.
Особенность некоторых блюд в том, что в них используются замороженные ягоды, которые покрываются белым "налетом" от перепада температур.
Получается очень красиво. Убедитесь в этом сами.
Комментарии
молодец
Сынок богатеньких родителей балуется и переводит еду
Интересно, что за содержимое в тарелке на 1, 3 фотке? Йогурт? Мороженое?