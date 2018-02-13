Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
12 февраля Барнаул посетил кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин. Он около часа общался с прессой, причем происходило это все в довольно странном формате. Его соратники по партии как могли пытались не дать СМИ озвучить "провокационные" вопросы, призывая искать другие сюжеты для освещения визита г-на Грудинина в Алтайский край.
Стоит отметить, что в зале находилось немало местных коммунистов. Так, легко можно было узнать депутата регионального Заксобрания Максима Талдыкина, депутата Барнаульской гордумы Елену Хрусталеву и других медийных персон от компартии.
Держался г-н Грудинин довольно демократично, но в дискуссию старался не ввязываться, упор делал на программные лозунги. После мероприятия согласился сделать ряд совместных фотографий с журналистами.
Видимо, местные коммунисты решили специально "нарастить градус поддержки", позвав на встречу еще и представителя одного из районных отделений "Справедливой России" в Алтайском крае, который выразил желание вступить в ряды КПРФ из-за отсутствия собственного кандидата в президенты у эсеров. Произошло это прямо в ходе выступления Павла Грудинина.
О самой пресс-конференции сказать особо нечего. Она вышла довольно скучной и заурядной, если не брать, конечно, в расчет идейных поклонников КПРФ. В целом все это напоминало типичную агитацию на встрече с избирателями. В данном случае журналистов использовали как "глашатаев" левых идей, даже не пытаясь отвечать по существу на ряд принципиальных вопросов.
Выделим несколько примечательных моментов. Во-первых, слово кандидат в президенты получил только где-то на 15-й минуте пресс-конференции, так как до этого дифирамбы Грудинину "пели" его соратники по партии, приехавшие в Барнаул, видимо, в качестве группы поддержки и одновременно "тяжелой артиллерии".
Особенно солировали депутаты Госдумы Дмитрий Новиков и Николай Харитонов. Последний несколько раз предупредил журналистов о том, что набившие оскомину вопросы Павлу Грудинину задавать не стоит. Речь шла о пресловутых земельных паях, банковских счетах за рубежом и других скользких моментах, до этого несколько раз появлявшихся на страницах центральных СМИ.
При этом замечание в большей степени относилось к московским журналистам, которые по численности на сегодняшнем мероприятии переплюнули местных "акул пера" как минимум в два раза. Это же касалось и активности при общении с г-ом Грудининым.
Разнообразием ответов даже на безобидные вопросы новоиспеченный кандидат прессу не баловал, фразы были довольно однотипными и отражали, как правило, не личную позицию Грудинина по тому или иному вопросу, а прямую отсылку на его избирательную программу. Зачастую слова кандидата подкреплялись мнением его более искушенных в политической борьбе компаньонов.
Впрочем, несколько раз претендент на пост главы государства все-таки позволил себе пошутить. Так, Грудинин с иронией отозвался о политконкурентах КПРФ — "Единой России" и "Справедливой России", которые так и не выдвинули своих кандидатов на выборы президента. Напомним, что обе партии синхронно поддержали Владимира Путина, который предпочел баллотироваться на новый срок в качестве самовыдвиженца.
После общения с журналистами г-н Грудинин отправился на встречу с обычными жителями, думается, что эта часть визита далась начинающему политику полегче, чем часовое общение со СМИ.
Как уже сообщалось, всего на выборах президента РФ зарегистрировано 8 кандидатов. Это Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), действующий президент России Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").
Кстати, кроме кандидата от КПРФ Алтайский край ранее планировали посетить Максим Сурайкин и Григорий Явлинский. Первый это намеревался сделать до 20 февраля, а второй — уже ближе ко дню выборов.
Комментарии
Не долго этой мелкой уголовной сошке осталось пудрить мозги Нашему избиририему! Скоро Мы этого Пафнутия скинем с этой позорной гонки!
Грудинин!!! Наш президент!!! Назад в будущее!!! Ни кто его уже не скинет. Будет два тура выборов, это будет отличная пощёчина нашему действующему!!!
13.02.2018 07:46
Гость
какие два тура, вы о чём? процентов 6-8 это предел вашего перебезчика.
Самая не удачная статья, такое ощущение будто написана прихвостнем ЕР. Откуда столько неприязни в статье, к человеку каторый ещё ни чего не сделал.
13.02.2018 07:52
Гость
а он ничего и не сделает.
Вы в таком ключе о выступлении действующего президента написать попробуйте.
Даже не стал читать статью до конца!!! Журналист ты должен информировать а не высказывать своё оценочное суждение !!! Что ж вы про нашего царя то не пишите про друзей его богатых а??? У нас что не шышка то или жена с детьми просто гении бизниса то друзья близкие успешные бизнесмены))) Как мы жили раньше нельзя, но и как живём сейчас не выносимо!!! Я не коммунист ,но Голосуют за Грудинина и многие мои знакомые тоже!!!! Грудинино нашь президент!!!!!
Грудинин такой же коммунист, как и все остальные кондидаты
Индифферентно на Грудинина. Два вопроса. Первый: Что за телочка на первой фото? Второй: Что за сопляк на тринадцатой?
13.02.2018 08:09
Ваня
ваш грудинин бывший единоросовец и бывший доверенное лицо путина. чё он будет делать если вдруг президентом станет как думаете? Нафига нам сдалса такой президент. Он сечас не рыба-не мясо так и дальше в этом ключе и будет.
Всех расстрелять !!!
Был на встрече с избирателями, ещё раз убедился ГРУДИНИН единственный достойный, народ за него и он за народ. Жалко что Россия превратилась в лживую холуйскую страну, журналюшки плачут и обижаются на предвзятое отношение в мире, однако всё то же самое применяют внутри по отношению к собственным людям. Такое понятие как собственное мнение и совесть утрачено - дешевки.
Представьте несколько команд катал, из которых одни обещают раздеть вас до нитки, вторые только до трусов, а третьи снимут с вас только верхнюю одежду и даже оставят немного денег на проезд домой. С кем вы сядете играть? Результат то очевиден. Все они преследуют сугубо свои меркантильные цели либо представляют интересы выдвинувшего их капитала.
Все равно наш путин победит!
Поэтому нет смысла идти на выборы, лучше в погребе картошку перебрать
13.02.2018 07:52
Гость
Откуда столько неприязни в статье, к человеку каторый ещё ни чего не сделал.
Вот именно. Он ничего не сделал.))))
ну уж слишком откровенно в статье просматривается ее заказной характер. писаке незачет!
Хахах, сидеть на мягком месте и ныть что всё так плохо, поэтому не пойду на выборы. Это демократический выбор каждого гражданина РФ. И если вам вбивают, что не нужно ходить на выборы всякие навальные и другие вам подобные, то точно в Кремле будут сидеть те, кто заинтересован в своей выгоде, а не в вашей. Народ силен тогда, когда он объединен, но как показывает нынешнее состояние народа, он не будет таким ещё прилично долго. Спасибо "статейке" на амике, и другим прокремлевским сайтам за такие объективные мнения о кандидате. Что уж говорить, даже во вконтакте в Барнаульском паблике, в котором находится 250 тыс. человек, не оповещают тему о Грудинине, что он даже хотел посетить наш город. Счастливо оставаться
13.02.2018 09:02
накипело
а это и не выборы вовсе. Да в кремле будут сидеть те кто там сидит и дальше. Для этого всё сделано.
Нефига тут петь про грудинина, его чё за усы в ер тащили и заставляли там быть или может путин заставлял его быть своим доверенным лицом? Чё он сделал? Он о том, что президентом хочет стать узнал в последний момент! Повысить явку - это единственное его задание. А участвовать в надувалове или нет - это решает для себя каждый сам. Согласился с этим - пошел поучаствовал, в чём проблема.
Оппортунисты бюрократы из партии КПРФ таким кандидатом поставили под удар весь нормальный левый фланг страны! Фактически, как и в 1917 желают поражения своему государству.
13.02.2018 09:16
- гость -
левый фланг во главе с КПСС своими делами за годы правления поставил себя под этот удар.
Редакции:
А почему такая предвзятость сквозит в статье?! Вы про действующую власть, в подобном ключе, сможете статейку написать, или кишка тонка?
Неужели нельзя просто делать свою работу. Объективно! При любой власти!
Теперь точно буду голосовать за Грудинина.
Если хотим перемен надо голосовать за Грудинина, если нет умрем при Путине и в нищей России.
Грудинин - подсадная утка. Чисто "для ассортимента" кандидатов в президенты, чтобы была иллюзия выбора. Но это, как в марийке - вроде ассортимент имеется, а чего то действительно хорошего не найти и приходится выбирать из того, что есть в наличии.
Но пока не ввели принудительную явку на выборы, как предлагал Жириновский, есть возможность показать свое презрение к действующей власти. Я лучше с семьей побуду.
13.02.2018 09:16
- гость
Вы о самой партии КПРФ, но опасность то в том, они открыли такими действиями левый патриотический фланг СТРАНЫ для всяких примкнувших! Теперь на это место полезут всякие другие - анархисты, радикальные леваки (типа Удальцова), провокаторы - "патриоты" . И чем более наших граждан - "протестников" проголосуют за этого кандидата, тем более это место в политической жизни страны, будет привлекательным! ИА на сладкое, как известно летять не только пчелки и бабочки, но и осы, и навозные мухи.
Грудинин молодец ! Голосую за него !!!
13.02.2018 07:46
Гость
Чувства переполняют? )))))))))))))))))))))
13.02.2018 07:46
Гость
Да уж, мрачный вы для себя прогноз нарисовали....А за других не беспокойтесь! За вашего Грудинина, который избегает "скользких" вопросов, точно голосовать не буду! Кстати, ЦИК опять напомнил ему о необходимости отчета о закрытии зарубежных счетов. Он до сих пор их не предоставил. Так-то!
ну ...ну какой он президент. премьер-министр! и пусть наводит порядок в колхозах страны , как в своем. ... п.с.и усы убрать)
13.02.2018 09:42
гость
в чём он молодец-то?
вот Навальный молодец, многим жуликам в бассейн нассал, а чё ваш грудинин сделал?
Чтобы лOxи участвовали в лотерее, нужно иногда давать им выигрывать. Кем тогда являемся все мы, 18 лет играя в лотерею под названием "выборы" и ни разу в ней не выиграв?
Лучше 18 марта поеду на дачу снег от бани откидать
А где ВаняНадя, у него что отгул сегодня, может прихворнул?
Какой второй тур? Очнитесь, господа. Социология показывает меньше 10%, да еще и не все знают, что Зюганов теперь Грудинин.
Голосовать только за Грудинина
месный, так Вы еще и сторонник Навального.... Ну точно вам к доктору надо ..
13.02.2018 09:49
месный
Логика здесь проста - Навальный не допущен, поэтому голосовать кроме Грудинина не за кого...
Ох! Боятся жулики Грудинина! Видит бог! Боятся!
А то, что путен не отдаст место без крови, это и так понятно! Просто при при кровавом и бессмысленном русском бунте у меня будет оправдание - лично я сделал все что мог!!!
13.02.2018 10:24
- гость -
а грудинин еровец и доверенное лицо путина - бывший. и весьма темная личность. он даже не знал, что хочет президентом быть прям до последнего, да и не собирается он им быть. где его работа то? Нафига за него голосовать, он и дальше на жоперовно сидеть собирается. С ним ничё не изменится ляжет под существующих жуликов. Да и не наберёт он больше 8% и те навряд ли, максиму его допустили для того чтобы свои проценты в общую явку этого надувалова добавил с которой будет и так не фонтан. Навальный по беспределу (сфабриковали дела, поправили нелегитимный закон) не допущен - голосовать вообще не за кого!
Любителям не ходить на выборы.
Можете грядки полоть, в кабаках сидеть, ребенка на карусели катать - вас так и будут вести как стадо баранов.
13.02.2018 10:31
За Грудинина!!!
боятся жулики Навального. А грудинина вашего чё боятся-то, что он делает?
Вон приходько с дерипаской как обоссались очередного расследования ФБК о их коррупционных связях.
За Грудинина!!!
13.02.2018 10:35
Представьте несколько команд катал, из которых одни обещают раздеть вас до нитки, вторые только до трусов, а третьи снимут с вас только верхнюю одежду и даже оставят немного денег на проезд домой. С кем вы сядете играть?
Если б фюрер месного представлял б для власти реальную опасность, его б давно посадили (так как есть за что). А в реале он тот же клоун, ничего из себя не представляющий, существующий для проявления ведомых граждан из серой толпы.
Старшее поколение отлично помнит, какой навязчивый агитационный ажиотаж был за кандидата Ельцина, ну и что страна получила в итоге? Никто не знал Грудинина и вдруг такая круговерть, ну теперь вся страна узнала, что есть такой Грудинин, двигайте его в администрацию района-области, а там, может и далее пойдет.
ваш ништяк сильно зависит от путинского режима?
Конференция полный шлак оказалась!!!Я думал,что всё будет намного живее, а оказалось совсем иначе.Ощущение,что Грудинин просто заучил подготовленный текст,который произносит в каждом регионе.Никакого диалога не получилось.Приехал просто для галочки.
13.02.2018 10:47
Гость
При Ельцине у чинуш и правителей какие то берега были, щяс их нет вообще.
Главный вывод Вчерашняшнего мероприятия НАДО НАДО НАЧИНАТЬ С САМИХ СЕБЯ! ,а не искать виноватых.Позитивный вывод для людей которые берут ответственность за свою жизнь в свои руки, которые хотят изменить ситуацию в лучшую сторону,которые хотят работать честно по совести и получать за это достойную зарплату! И те кто сегодня скулит что все за него решено, что он плохо живет что все зависит от "дяди" в кремле просто не хотят ничего делать и сами позволили за них решать. Не дождетесь не придет добрый "царь" на которого вы будете лежа на диване молиться а он будет за вас решать ваши проблемы.Хорошую жизнь надо заслужить, а "нытики" не хотят даже придти на выборы не говоря уже о том чтобы отстаивать свои права! Сегодня у граждан страны которые хотят изменить свою жизнь в лучшую сторону, создать будущее для своих детей .которые мыслят позитивно умеют отличать ИСТИНУ от "лживой" пропоганды появился реальный шанс изменить "зашедшую в тупик" власть.Всего то надо придти на выборы и дать шанс возглавить государство ГРУДИНИНУ П.Н. Человек "труда" который реальными делами доказал что можно хорошо жить в нашей стране и создавать блага для людей! Все решают Граждане!
Сегодня приехал Грудинин наобещал, что все сделаю и будет в стране хорошо. Все поверили. Завтра другой приедет наобещает еще больше и мы к нему переметнемся. Путин давно при власте знает, где какие проблемы. Решить их всех сразу невозможно, но он знает где какой проект надо реализовать, чтобы его приняли и он пошел на благо людям.
О да, великие Путен все знает... Только ничего не делает.
М...дааа!Журналистикой то в Амике и не пахнет!Кроме бреда сивой кобылы,ничего.Долго же отмываться придёться.При полном отсутствии информации в СМИ о проведении встречи,ДК "Моторщиков" был переполнен.Впечатление о Грудинине однозначное-реальный кандидат,который сможет вытянуть страну и ямы,в которую нас затащили.Мы будем голосовать за Грудинина!И никакие тролли,никакие продажные СМИ не собьют народ с правильного курса.
13.02.2018 10:31
За Грудинина!!!
"Блажен, кто верует!" )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
13.02.2018 11:01
гость
Ну зачем же за весь народ говорить? Не обольщайтесь! )))))))))))))))))))))))))))
Если Грудинин хороший кандидат, почему он уходит от ответов. Объяснил бы почему слухи ходят, которые якобы неверны. И сразу стало бы прощего понимать кто перед нами сидит. А то получается на этот отвечу, а на этот не хочу.
ДК "Моторщиков" был переполнен
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И что из этого? Сравните, сколько человек вмещает зал ДК моторщиков и сколько в Барнауле и окрестностях граждан, имеющих право голосовать? Что ж не все прибежали? ))))))))))
господин Грудинин,боится ввязываться в дебаты,поэтому были лишь избранные на конференции,будь оппозиция ,то Грудинину пришлось бы нелегко,а возможно и начилось бы жалостливое мычание ,что очень сильно может подорвать с трудом наработанный небольшой авторитет
13.02.2018 10:50
месный
При Ельцине у чинуш и правителей какие то берега были, щяс их нет вообще.
Тогда поначалу боялись, думали что правда "Мы не рабы - рабы немы", а оказалось мы немы, и очень сильно.
Хотелось бы оставить отзыв о "несостоявшейся" встрече с кандидатом в президенты. Мы - жители домов рядом с ДК. Из СМИ мы случайно узнали, что приезжает Грудинин и так как всегда голосовали за КПРФ - решили прийти. Странно было, что его приезд очень плохо освещался в СМИ. Но мы всё равно пошли и НАС ПРОСТО НЕ ПУСТИЛИ в ДК, сказали, что пускают ТОЛЬКО ПО БИЛЕТАМ! Мы были в шоке и предложили подождать Грудинина на улице, чтобы встретится (нас было 7 человек). Но нам ответили, что Грудинин очень занят. Уважаемый павел Грудин и КПРФ ПОЧЕМУ ВЫ ПРЯЧИТЕСЬ ОТ НАРОДА, ОГРАЖДАЯСЬ ОТ НЕГО ДВЕРЬМИ ДК? ПОЧЕМУ БЫ ВАМ НЕ ВСТРЕТИТЬСЯ С ЛЮДЬМИ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ? ИЛИ МЫ НЕ ЛЮДИ, А ВЫ ВСТРЕЧАЕТЕСЬ ТОЛЬКО С ИЗБРАННЫМИ?
Не верьте Сиськину - ненастоящий он
При Ельцине у чинуш и правителей какие то берега были
коробка из под ксерокса с баксами это какой берег? левый или правый?
да и алешу твоего ненаглядного, при бориске закатали бы в асфальт и вася косой.
Вот едротроли бесятся , уже весь монитор заплевали . Боитесь вы Грудинина , ох боитесь , много плюёте в него , как в никого другого .
Ну,во первых,на все вопросы Грудинин ответил,и ответил не один раз,то что СМИ эти ответы почему-то замалчивают,это вопрос к ним и ктем,кто это оплачивает.Во-вторых,при полном бойкоте СМИ информации,собрать полторы тысячи человек,ну очень сложно.Потом учтите,что многие преставляли не себя лично,а были фактически делегированы семьями,друзьями,соседями и т.д.А в-третьих,Грудинин,пожалуй единственный из кандидатов,который не просто за дебаты,но и требует прямых дебатов между всеми кандидатами.Так что мы за Грудинина!
То что статейка заказная видно не вооружённым глазом. Облить грязью кандидата от народа - это значит не уважать собственный народ. Хотя в принципе видно, что Грудинин будучи директором совхоза имени Ленина сделал хороших и добрых дел для людей намного больше, чем некоторые кандидаты в президенты за несколько сроков управления государством. Его конференция может и выглядела для кого то унылой, дак это прежде всего для тех кто ждал от него истерик и срывов типа Жириновского, но Грудинин умный политик и без бумажки последовательно и доходчиво он довёл до избирателя свои цели и пути их решения. А тот кто агитирует не ходить на выборы пусть лучше действительно погреб почистит или снег от бани откидает. Ну а всем у кого бани с погребами подождать могут нужно обязательно идти на выборы, чтобы не наступить на те же грабли расставленные 18 лет назад и более.
13.02.2018 11:21
Жители Барнаула
Ложь, все кто хотел зашли, зал был полон, люди в проходах стояли.
"Свой
То что статейка заказная видно не вооружённым глазом. Облить грязью кандидата от народа "
ПОЧЕМУ ВАШ КАНДИДАТ ОТ НАРОДА ОТ ЭТОГО НАРОДА ОТГОРОДИЛСЯ? ПОЧЕМУ НЕ ВСТРЕТИЛСЯ С ЛЮДЬМИ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ? ВЕДЬ В ДК ПУСКАЛИ ТОЛЬКО "СВОИХ", ТАКИХ, КАК ВЫ. А ГРАЖДАН НЕ ПУСТИЛИ.
Потом учтите,что многие преставляли не себя лично,а были фактически делегированы семьями,друзьями,соседями и т.д
Прямо перед глазами стоит картина. Собрались все жильцы 10-ти подъездной 16-ти этажки и наставляют двух человек. Спросите про это, потом спросите об этом и не в коем случае не забудьте узнать его отношение к тому-то.
У поколения рожденного в СССР заниженная самооценка,все привыкли что все зависит от одного человека, главное чтобы человек был хорошим. Этим пользуются сегодня те кто стоит у власти. Люди которые говорят что результат известен и все решено за народ, признаются в собственном бессилии и просто оправдываются за свое бездействие. НА самом деле все совсем наоборот. Народ выбирает своего президента и то что мы сегодня имеем это заслуга всего народа.На выборы нужно идти обязательно ,все зависит от Граждан страны,если мы захотим изменить жизнь к лучшему мы ее изменим, только все вместе, все зависит только от нас. Мы достойны лучшей жизни!
ГРУДИНИН ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ!
13.02.2018 11:10
Кокос)
Полностью разделяю Ваше мнение.
13.02.2018 10:48
Маленький Принц
+1000000000000!!!
13.02.2018 11:27
гость
да кто его боится? всё согласовано с великим стерхом
13.02.2018 11:57
месный
А Навального боятся?
грудинин наберет больше 40%, сейчас у кого ни спросишь все будут голосовать за грудинина
Ребят все это пиар ход. Какие то слухи про деньги за границей, про всякие грешки. Чем больше себя поливаешь грязью тем больше внимания на себя производишь. Хороший ход у Грудинина.
Помнится, точно так же пресс-холуи "мочили" на выборах губернатора алтайского края Михаила Евдокимова. Однако он не только прошёл во второй тур, но и победил на тех выборах...
13.02.2018 12:02
гость
нифига он не наберёт! его предел 8% а то и вообще 6%
голосовать пойдут те кого заставили - ну эти за путина. ну кто считает что что-то выбрать можно, тож пойдёт - за остальных кандидатов их голоса размажутся. кто считает , что это надувалово - а их очень много, не пойдёт.
13.02.2018 12:02
гость
Я точно не буду. И мои близкие тоже не будут за него голосовать.
13.02.2018 12:02
гость
Это смотря у кого спрашивать.
Мои знакомые голосовать собрались почти за всех, кроме Сурайкина и Явлинского
13.02.2018 12:08
Иsтина
это да. вон у бюджетника спроси - за путина, потому как заставляют или уволят.
13.02.2018 12:08
Иsтина
13.02.2018 12:02
гость
в любом случае люди стали понимать что так жить уже нельзя, все таки 18 лет у руля, а результат нулевой
Кроме проплаченых троллей никто больше не комментирует информацию в СМИ о предстоящих выборах. Похоже электорат уже давно сделал для себя свой выбор.
13.02.2018 12:19
гость
чёэто он нулевой-то. у всех своих он просто запредельно охренительный.
Уважаемый Павел Грудинин! Мы высказали своё мнение о том, что встреча была организованна плохо, так как люди не могли на неё попасть и спросили, почему бы не организовать встречу с людьми на улице, если встреча в ДК для "избранных". ДЛЯ ЭТОГО И НАПИСАЛИ СЮДА, Т. К. К ВАМ НЕ ПРОБИТЬСЯ.Нас ваши представители тут просто за это заплевали. Мы очень разочарованы Вами, как кандидатом и КПРФ от которой Вы выдвинуты.
Что кому-то Грудинин вообще нужен и что жители пришли на встречу (а их ещё не пустили, что, конечно, скотство). Кому нужен амнезийный кандидат в президенты, который забыл, что у него за границей счета?! Да! Грудин "свой" кандидат, т. е. только для своих. Ворья, которое деньги в офшоры выводит из нашей Родины, а её граждане после этого встретится с ним желают. Не пустили к Грудинину и правильно сделали. Дураков учат.
13.02.2018 12:34
Удивляюсь
...Дураков учат.
Что это вы всё о себе да о себе? Скромнее нужно быть!
Чем больше Грудинина поливают грязью, тем больше у него становится стороников среди избирателей. Так всегда было на Руси.
Был на встрече. Согнали туда членов КПРФ местных отделений со всего края. Мест не хватило, потому что количество мест рассчитано строго на того, кого пригласили, так как население собрать для КПРФ нереально. Поддержка среди города и края у КПРФ очень маленькая. Поэтому собрали своих для массовки.
Гость
Чем больше Грудинина поливают грязью, тем больше у него становится стороников среди избирателей. Так всегда было на Руси.
Вашему мнению. Ещё так десяток человек пошлют, не примут, не решат вопрос и наберёте нуль целых хрен десятых голосов.
13.02.2018 12:45
Член КПРФ
Истину говорите! Именно так!
За Грудинина!!!
Любителям не ходить на выборы.
Можете грядки полоть, в кабаках сидеть, ребенка на карусели катать - вас так и будут вести как стадо баранов.
Как вы своих членов партии КПРФ ведете? Да только люди - не бараны, видят вашу продажную натуру. С кем только Гркдинин ваш не якшался. И с Путиным, и с Зюгановым... пр-ка политическая.
Коммунист-миллиардер... Прям нонсенс. Взял бы да рассказал простым колхозникам, как миллиардером то на земле стать... Ну голосуйте за Грудинина. Был у нас уже у руля "хозяйственник", который Свердловскую область с колен поднял
13.02.2018 12:45
Член КПРФ
Был на встрече. Согнали туда членов КПРФ местных отделений со всего края. Мест не хватило, потому что количество мест рассчитано строго на того, кого пригласили, так как население собрать для КПРФ нереально. Поддержка среди города и края у КПРФ очень маленькая. Поэтому собрали своих для массовки.
А ПОЧЕМУ НЕ БЫЛО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН ИМЕННО АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ГОРОДА БАРНАУЛА? НИКТО НЕ ХОЧЕТ В ВАШУ ШАРАГУ ИДТИ И С НЕЙ СВЯЗЫВАТЬСЯ? ПОЭТОМУ ИЗ МОСКВЫ "ГРУППУ ПОДДЕРЖКИ" ПРИТАЩИЛИ? КАК ЗАЕЗЖИЕ АРТИСТЫ УЖЕ ГАСТРОЛИРУЕТЕ. ПОЗОРНИКИ!
13.02.2018 12:54
БЫВШИЙ ЧЛЕН КПРФ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ !!!!!
Тролли, вам чё, двойной тариф уже платят за ваш высер ?!
Кто тут к Грудинину пробиться не смог ? К Путину попробуйте пробиться , который ждет не дождется вашего прихода к нему, точно в больницу попадете. Тут только и слышишь все решено, Путин победил, Грудинин человек Путина, на выборы ходить смысла нет , другие наоборот на выборы зовут и т.д. и т.п. Мне блин к кому прислушаться ? Я теперь понимаю почему одни были левыми, другие правыми, а кто-то на броневиках стоял.
ujcnm
Тролли, вам чё, двойной тариф уже платят за ваш высер ?!
Лишний раз убеждаюсь, что в КЫПЫРЫФЫ остались одни быдла. Ну и я. Пока еще.
многодетный
Кто тут к Грудинину пробиться не смог ? К Путину попробуйте пробиться ,
А вы же типа орёте, что вы другие. А по итогу такие же.
Пустотрясы и бездельники прославляющие гнилую, лживую власть ваше время ушло! Ваши "протухшие" комментарии никому не интересны,поищите другую "ветку"
Мы Граждане России выбираем новую жизнь., Нового президента!
ГРУДИНИН ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ!
ПОБЕДА ЗА НАМИ!
Ангажированность Артема Кузнецова просто умиляет, не дали маленькому мальчику то что он желал. В 1999 году на встрече с Зюгановым дворец спорта был полный, на встречу с Грудининым пришло бы еще больше. На встрече с Павлом Николаевичем был, Грудинин лучший кандидат.
13.02.2018 13:07
vitas
ваш грудинин и есть часть этой гнилой и лживой власти. КПСС уже направило, время коммунистов ушло. Коммунизм - это вообще утопия, его в принципе построить невозможно!