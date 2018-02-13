Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

12 февраля Барнаул посетил кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин. Он около часа общался с прессой, причем происходило это все в довольно странном формате. Его соратники по партии как могли пытались не дать СМИ озвучить "провокационные" вопросы, призывая искать другие сюжеты для освещения визита г-на Грудинина в Алтайский край.

Стоит отметить, что в зале находилось немало местных коммунистов. Так, легко можно было узнать депутата регионального Заксобрания Максима Талдыкина, депутата Барнаульской гордумы Елену Хрусталеву и других медийных персон от компартии.

Держался г-н Грудинин довольно демократично, но в дискуссию старался не ввязываться, упор делал на программные лозунги. После мероприятия согласился сделать ряд совместных фотографий с журналистами.

Видимо, местные коммунисты решили специально "нарастить градус поддержки", позвав на встречу еще и представителя одного из районных отделений "Справедливой России" в Алтайском крае, который выразил желание вступить в ряды КПРФ из-за отсутствия собственного кандидата в президенты у эсеров. Произошло это прямо в ходе выступления Павла Грудинина.

О самой пресс-конференции сказать особо нечего. Она вышла довольно скучной и заурядной, если не брать, конечно, в расчет идейных поклонников КПРФ. В целом все это напоминало типичную агитацию на встрече с избирателями. В данном случае журналистов использовали как "глашатаев" левых идей, даже не пытаясь отвечать по существу на ряд принципиальных вопросов.

Выделим несколько примечательных моментов. Во-первых, слово кандидат в президенты получил только где-то на 15-й минуте пресс-конференции, так как до этого дифирамбы Грудинину "пели" его соратники по партии, приехавшие в Барнаул, видимо, в качестве группы поддержки и одновременно "тяжелой артиллерии".

Особенно солировали депутаты Госдумы Дмитрий Новиков и Николай Харитонов. Последний несколько раз предупредил журналистов о том, что набившие оскомину вопросы Павлу Грудинину задавать не стоит. Речь шла о пресловутых земельных паях, банковских счетах за рубежом и других скользких моментах, до этого несколько раз появлявшихся на страницах центральных СМИ.

При этом замечание в большей степени относилось к московским журналистам, которые по численности на сегодняшнем мероприятии переплюнули местных "акул пера" как минимум в два раза. Это же касалось и активности при общении с г-ом Грудининым.

Разнообразием ответов даже на безобидные вопросы новоиспеченный кандидат прессу не баловал, фразы были довольно однотипными и отражали, как правило, не личную позицию Грудинина по тому или иному вопросу, а прямую отсылку на его избирательную программу. Зачастую слова кандидата подкреплялись мнением его более искушенных в политической борьбе компаньонов.

Впрочем, несколько раз претендент на пост главы государства все-таки позволил себе пошутить. Так, Грудинин с иронией отозвался о политконкурентах КПРФ — "Единой России" и "Справедливой России", которые так и не выдвинули своих кандидатов на выборы президента. Напомним, что обе партии синхронно поддержали Владимира Путина, который предпочел баллотироваться на новый срок в качестве самовыдвиженца.

После общения с журналистами г-н Грудинин отправился на встречу с обычными жителями, думается, что эта часть визита далась начинающему политику полегче, чем часовое общение со СМИ.

Как уже сообщалось, всего на выборах президента РФ зарегистрировано 8 кандидатов. Это Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), действующий президент России Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").

Кстати, кроме кандидата от КПРФ Алтайский край ранее планировали посетить Максим Сурайкин и Григорий Явлинский. Первый это намеревался сделать до 20 февраля, а второй — уже ближе ко дню выборов.