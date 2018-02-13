Туристический поток в Алтайский край в 2017 году превысил два миллиона человек. Также в прошлом году открылось десять новых средств размещения на 770 мест. Среди важных итогов – введение курортного сбора на территории Алтайского края.

"В 2017 году был принят закон о введении в Алтайском крае курортного сбора. В настоящее время мы активно взаимодействуем с администрацией Белокурихи, которая выбрана экспериментальной площадкой для нового налога. Взаимодействуем по плану мероприятий, по расходованию средств курортного сбора на развитие инфраструктуры. В 2018 году будем принимать региональный закон о развитии туризма, его рассмотрят на ближайшей сессии АКЗС", – заявил министр экономического развития Алтайского края Николай Чиняков.

Что касается ОЭЗ "Бирюзовая Катунь", то продолжается процедура передачи туркластера на региональный уровень, которая активно велась в 2017-м.

"Достаточно много совместно с коллегами из федерального центра удалось сделать. Была введена необходимая инфраструктура, которая до этого довольно медленными темпами вводилась. Кроме того, продолжили представление данной инвестиционной площадки разным категориям инвесторов. И в целом скажу, что прошло три заседания экспертного совета. С четырьмя инвесторами по итогам этих советов подписано соглашение. Кроме того, мы взаимодействуем с теми резидентами, которые есть на площадке, для того, чтобы они подтвердили инвестиционные планы", – добавил Чиняков.

Что касается 2018 года, то поставлена задача в рамках площадки "Бирюзовая Катунь" увеличить количество событийных мероприятий. Продолжится выстраивание работы с инвесторами по представлению зоны.

Что касается перехода территории на баланс края, то перед передачей будет проходить процедура инвентаризации объектов.

"Все необходимые затраты на доведение объектов ОЭЗ до ума, а это, возможно, понадобится, будут заложены в бюджет края", – рассказал министр экономического развития Алтайского края.

Сейчас приоритетная задача развития "Бирюзовой Катуни" – обеспечение резидентов необходимой инженерной инфраструктурой. В августе на территории турзоны ввели в эксплуатацию канализационные очистные сооружения, подготовлен пакет документов по вводу в эксплуатацию сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. После ввода сетей в эксплуатацию их передадут в собственность Алтайского края.

Всего за все время функционирования ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" в нее вложили 6,6 млрд рублей, федеральные деньги – 5,8 млрд рублей. Средства инвесторов составили 800 млн рублей.

В настоящее время из всех инфраструктурных объектов, которые есть на площадке "Бирюзовой Катуни", необходимо достроить только комплекс водоснабжения.