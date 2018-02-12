Два человека, по предварительным данным, погибли в результате аварийной посадки вертолета в Томской области, еще четверо пострадали, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на мэра города Стрежевой Валерия Харахорина.
"По последней информации, двое погибших, а остальные четверо пострадали, получив травмы различной степени тяжести", — сообщил Харахорин.
Он отметил, что на место аварийной посадки направлены два вертолета для оказания помощи пострадавшим: "Мы сейчас будем встречать в аэропорту два борта с пострадавшими".
ГУ МЧС по региону сообщает, что в 16.00 (12.00 мск) на поиски вылетели два вертолета Ми-8, в 17.28 (13.28 мск) воздушное судно было обнаружено. В управлении сообщили, что вертолет совершал санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой. Пострадавшие транспортируются в больницу Стрежевого.
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