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Самое главное о кандидатах в президенты на выборах 2018 года: инфографика

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Рассказываем о возрасте, партиях, детях и доходах кандидатов в президенты России

Восемь кандидатов дошли до предпоследнего этапа мартовских выборов президента России. Если кто-то не сойдет с предвыборной дистанции (что маловероятно), то именно восемь ФИО будет в избирательном бюллетене каждого пришедшего на выборы 18 марта 2018 года избирателя. Портал Amic.ru подготовил инфографику с самой важной информацией о кандидатах. Больше о главном политическом событии года читайте в сюжете "Выборы президента — 2018".

Нажмите на картинку для ее увеличения.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.02.2018 07:42
Гость

Грудинин!!! Наш президент!!! Назад в будущее!!!

0  0
13.02.2018 07:55
месный

сколько сахар не повторяй - слаще от этого во рту не станет.
таки и это переназначение сколько выборами не называй это надувалово от этого выборами не станет

0  0
13.02.2018 08:39
- гость -






Представьте несколько команд катал, из которых одни обещают раздеть вас до нитки, вторые только до трусов, а третьи снимут с вас только верхнюю одежду и даже оставят немного денег на проезд домой. С кем вы сядете играть? Результат то очевиден. Все они преследуют сугубо свои меркантильные цели либо представляют интересы выдвинувшего их капитала.




0  0
13.02.2018 09:09
Леня

Царь то у нас самый бедный....зачем тогда ему все это надо, ради народа? хмммм

0  0
13.02.2018 09:30
- гость -

Написано, что Президент России уже отбыл ТРИ срока, а это по Конституции невозможно...

0  0
13.02.2018 09:35
Иsтина

13.02.2018 09:30
- гость -

Вы конституцию то читали? Или читали и не поняли? Или поняли но не так???

0  0
13.02.2018 09:45
месный

13.02.2018 09:35
Иsтина

дак в конституции и написано, что два срока подряд. А это уже 4-й будет. 3-его то не должно было быть.

0  0
13.02.2018 09:47
Иsтина

Месный, вы из тех для кого закон не писан, не понят....
Ключевое слово ПОДРЯД вы не замечаете???

0  0
13.02.2018 09:51
месный

естественно, сроков может быть только два, второй подряд, тоесть сразу за первым.

0  0
13.02.2018 09:55
Иsтина

месный, я давно поражаюсь способности вашего мозга неверно интерпретировать информацию....
Видимо вы из тех 95% населения...

0  0
13.02.2018 10:03
Сибиряк из Рубцовска

И ни одного из Сибири.... Ну Бабурина только можно считать сибиряком, ибо долго жил в Омске и Омской области.
Кстати, все таки поправьте место рождения у Собчак. В то время город еще носил славное имя великого Ленина!

0  0
13.02.2018 10:10
месный

13.02.2018 09:55
Иsтина

дак конституционный суд того-же мнения кстати - что два срока это конституционный предел. Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 134-О - вроде оно.

0  0
13.02.2018 10:15
- гость -


13.02.2018 09:35
Иsтина

Это Вам надо заглянуть - там про 3 срок и про пересменку ничего нет - это незаконно! Определение КС № 134-О от 05.11.1998 года это подтверждает, а вот документа КС по третьему сроку и пересменкам НЕТ!!!

0  0
13.02.2018 10:21
- гость -


13.02.2018 10:13
- гость -

А Вы хотите, чтобы АМИК прикрыли?!

0  0
13.02.2018 10:26
месный

13.02.2018 10:21
- гость -

за что его закрывать?

0  0
13.02.2018 10:30
- гость -

Позорники!!!!

0  0
13.02.2018 10:30
Гость

За Грудинина П.Н!!! ПУТИНСКАЯ ЛАПША ПОПЕРЕК ГОРЛА СТОИТ.

0  0
13.02.2018 10:33
- гость -

13.02.2018 10:26
месный

Ну, дык, коммента от 10.13 уже нет...значит есть за что...

0  0
13.02.2018 10:33
Иsтина

13.02.2018 10:10
месный
13.02.2018 10:21
- гость -

Вы определение само то читали???
Или снова таки читали и не поняли???

Или понимаете только в толковании вашего фюрера???

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13.02.2018 10:41
Иsтина

Для тех кто верит Навальному и прочим либерастам, а сам думать не хочет, ибо нечем:
поищите поиском "Путин. Третий срок. Легитимность кандидата. Статья 81 Конституции."

0  0
13.02.2018 10:44
месный

13.02.2018 10:33
- гость -

а чё там было в 10.13?

0  0
13.02.2018 10:50
- гость -

13.02.2018 10:44
месный

Заблокировать могут запросто, как Навального - без решения суда. А в 10.13 хлопец сетовал, что АМИК не освещает объективно о Грудинине на Алтае...

0  0
13.02.2018 10:53
месный

13.02.2018 10:50
- гость -

о как. а я писал, что всё нормально написали - и тож грохнули.

0  0
13.02.2018 10:55
- гость -


13.02.2018 10:33
Иsтина

Понимая, что Вы дежурный тролль, но читайте (заранее зная, что по существу Вы не ответите):

КС трактует Конституцию Определение 134-О:
"Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго "Заключительные и переходные положения", не допускает".

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 25 сентября 2001 года
"Более того, такое регулирование соответствует принципиальным положениям, определяющим на федеральном уровне избрание главы государства. Так, запрет на избрание одного и того же лица Президентом РСФСР более двух раз был установлен ст. 121.2 Конституции РСФСР 1978 г. (в редакции от 24 мая 1991 г.), а Президента РФ - ст. 81 ныне действующей Конституции РФ".

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13.02.2018 11:22
- гость -

ФСБ города Серов Свердловской области возбудила дело по факту забрасывания яйцами плаката с изображением Путина.
На месте работает следственно-оперативная группа из 4 опытных следователей местного СК.

0  0
13.02.2018 11:29
- гость -

Президент России Владимир Путин заболел, но продолжает работать. Это сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, — передают информагентства. Как поясняет ТАСС, сегодня на встрече с финалистами всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры России» Владимир Путин извинился за то, что говорил негромко из-за севшего голоса.

0  0
13.02.2018 11:31
- гость -

За Грудинина П.Н!!! ПУТИНСКАЯ ЛАПША ПОПЕРЕК ГОРЛА СТОИТ.

Охота для разнообразия Грудининской лапшы?))) да вы гурман)))

0  0
13.02.2018 12:12
ололо

дадада, а ещё, если после первого срока не переизбирался, то больше и не можешь выдвигать свою кандидатуру на выборы президента

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13.02.2018 12:17
ололо

а ещё на бильярде с девчонками решил шары погонять, например,
их двое, а ты один, ну и они говорят такие: мы будем бить по одному разу,
а ты будешь бить два раза подряд, а ты такой: а три раза подряд мне мона?
ненене, они говорят: только два раза подряд, это предел... ну чо делать, ударил
два раза, и вышел из бильярдной...

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13.02.2018 13:11
гость

Жириновскому - 71 год, зачем он выдвинулся в кандидаты? он не отдаёт себе отчёт, что он уже стар, он суперстар ))

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