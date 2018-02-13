Вторник, 13 Февраль, 13:21

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько вы готовы потратить на День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,02
€ 71,25
494622
-12°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение Ан-148 в Подмосковье Олимпиада-2018 в ПхёнчханеМасленица-2018
Новости

Ежедневник: чем запомнилось 13 февраля

, ИА "Амител"
 
ежедневник
13 февраля в истории Барнаула, России и мира
Вспоминаем примечательные события, которые выпадают на 13 февраля

Так, с 2012 года 13 февраля отмечается Всемирный день радио. Решение о его проведении Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла годом ранее — в 2011-м. Дата праздника выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Пока в России набирает силу масленичная неделя, в США 13 февраля отмечают День блина.

471 год назад, 13 февраля 1547 года, царь Иван Грозный венчался первым браком. Его женой стала Анастасия, дочь вдовы Захарьиной. Этот семейный союз длился 13 лет, вплоть до внезапной смерти Анастасии летом 1560 года. Кончина царицы, наступившая при обстоятельствах, позволяющих предположить отравление, стала причиной резкого психологического кризиса Ивана Грозного — подозревая окружающих в ее убийстве, государь начал первую заметную кампанию террора против бояр и ближних советников.

А 176 лет назад, 13 февраля 1842 года, император Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург – Москва.

123 года назад, 13 февраля 1895-го, братья Луи и Огюст Люмьеры запатентовали первый аппарат для получения движущегося изображения. С этого момента началась эра мирового кино.

13 февраля 1945 года завершилась Будапештская наступательная операция, в результате которой столица Венгрии была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

71-летие сегодня празднует выдающийся советский и российский тренер по фигурному катанию, легендарная Татьяна Тарасова, а 249 лет назад, в 1769 году, в этот день родился известный каждому баснописец Иван Крылов. 13 февраля 1873 года на свет появился легендарный оперный певец Федор Шаляпин.

А в истории Барнаула 13 февраля запомнилось выходом первой передачи городской студии телевидения. Произошло это в 1956 году. В тот день барнаульцы, включив свои телевизоры, услышали: "Внимание, внимание! Говорит и показывает Барнаул. Начинаем подробную телевизионную передачу Барнаульского радиолюбительского телецентра!". Затем горожане увидели испытательную таблицу настройки, киножурналы "Сибирь на экране" и "Новости дня".
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
13:14
Жители Алтайского края смогут задать вопрос главному полицейскому 0
13:05
Богатейший россиянин смог бы содержать Россию лишь две недели 1
12:48
Влетевшая на своем RAV4 в колодец кемеровчанка отсудила 110 тысяч рублей 1
12:34
Президент Путин провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом 0
12:26
"Салютам Алтая" не дали "зажечь" весной на Крымском митинге в Барнауле 0
12:14
Были бы деньги: что Алтай может предложить в сфере туризма 3
12:06
Карлин выразил соболезнования губернатору Оренбуржья после крушения Ан-148 2
11:51
США заявили о готовности помочь России в расследовании крушения Ан-148 33
11:34
Дикий кабан напугал родителей учеников одной из школ в Гонконге 0
11:21
Пытавшийся вырваться из окружения силовиков наркоделец получил 10 лет 2
11:13
Алтайские власти заявили о росте жалоб от дольщиков по итогам 2017 года 0
11:04
Жителя Новоалтайска задержали за кражу ноутбука из собственного дома 0
11:00
Из Парижа с любовью: АлтГТУ приглашает на французский Валентинов день 4
10:50
50 тысяч за отнятую жизнь: барнаульский "стрелок из ТТ" готов к компенсации 23
10:33
Выплаты по уходу за детьми-инвалидами могут повысить в России 15
10:22
"Палата" в барнаульском ТРЦ "Арена" разобрала витрины 17
10:13
Актера Дмитрия Соловьева похоронят 14 февраля на Троекуровском кладбище 0
10:06
Исследование показало, что россияне стали меньше тратить в магазинах 25
10:00
Пожалуй, самая русская Масленица пройдет в барнаульском Парке спорта 3
09:50
Стены тряслись, стоял жуткий гул: в бийской многоэтажке обвалилась плита 2
09:32
Водитель ВАЗа в центре Барнаула сбил шедшего на "красный" пешехода 18
09:30
Как выбрать правильный торт 36
09:27
Алтайские пограничники задержали иностранца, разыскиваемого за убийство 0
09:16
Рособрнадзор отобрал лицензии у двух московских вузов 0
09:05
Около 1,4 тыс. фрагментов тел погибших обнаружено на месте крушения Ан-148 5
09:00
Облепиховый чай от "Алтайского букета" покорил Москву на "ПродЭкспо-2018" 0
08:50
Почти час тушили частный дом в Барнауле 1
08:36
Утро 13 февраля в Барнауле началось с серьезных пробок 1
08:30
В 2017 году Альфа-Банк в Алтайском крае значительно улучшил свои позиции 0
08:21
Масленица в разгаре: как и когда можно выиграть "блинные наборы" 0
08:13
Вид сверху лучше: победители конкурса аэрофотографии 0
08:04
Фестиваль алтайских продуктов пройдет на Масленице в Новотырышкино 0
08:00
Паяльник, жизнь и океан: жители Алтая рассказали о подарках на 14 февраля 0
07:50
Маленькие хитрости при выпечке блинов 25
07:42
6,6 млрд рублей вложили в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" за все годы работы 0
07:34
Очередная "деревянная" медаль РФ: олимпийский дневник Amic.ru за 13 февраля 6
07:22
Самое главное о кандидатах в президенты на выборах 2018 года: инфографика 30
07:14
Здание "Музея автоугона" выставили на продажу в Барнауле за 25 млн рублей 4
07:03
Подцензурный кандидат от КПРФ: как прошел визит Павла Грудинина в Барнаул 97
06:53
Ежедневник: чем запомнилось 13 февраля 0
06:41
Какие услуги по ОМС можно получить в частной клинике 4
06:32
Город ЧМ-2018 по футболу: что посмотреть и куда сходить в Ростове-на-Дону 1
06:23
Самые безумные и смешные подарки на День святого Валентина 4
06:14
Легкий мороз и гололед обещают в Алтайском крае 13 февраля 0
06:01
10 причин ненавидеть День святого Валентина и как пережить это безумие 14
05:11
Муниципальным депутатам разрешат не появляться даже на голосованиях 1
04:28
Алтайский край оказался в середине рейтинга по уровню открытости бюджета 1
03:48
Алтайский край стал третьим в экологическом рейтинге субъектов за 2017 год 0
02:51
Украина намерена бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России 4
01:03
Онищенко выступил против "замораживания" стоимости водки 1
00:38
Ученые из России разработали лазер против вирусных заболеваний 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.