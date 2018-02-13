ежедневник

13 февраля в истории Барнаула, России и мира

Вспоминаем примечательные события, которые выпадают на 13 февраля

Так, с 2012 года 13 февраля отмечается Всемирный день радио. Решение о его проведении Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла годом ранее — в 2011-м. Дата праздника выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Пока в России набирает силу масленичная неделя, в США 13 февраля отмечают День блина.

471 год назад, 13 февраля 1547 года, царь Иван Грозный венчался первым браком. Его женой стала Анастасия, дочь вдовы Захарьиной. Этот семейный союз длился 13 лет, вплоть до внезапной смерти Анастасии летом 1560 года. Кончина царицы, наступившая при обстоятельствах, позволяющих предположить отравление, стала причиной резкого психологического кризиса Ивана Грозного — подозревая окружающих в ее убийстве, государь начал первую заметную кампанию террора против бояр и ближних советников.

А 176 лет назад, 13 февраля 1842 года, император Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург – Москва.

123 года назад, 13 февраля 1895-го, братья Луи и Огюст Люмьеры запатентовали первый аппарат для получения движущегося изображения. С этого момента началась эра мирового кино.

13 февраля 1945 года завершилась Будапештская наступательная операция, в результате которой столица Венгрии была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

71-летие сегодня празднует выдающийся советский и российский тренер по фигурному катанию, легендарная Татьяна Тарасова, а 249 лет назад, в 1769 году, в этот день родился известный каждому баснописец Иван Крылов. 13 февраля 1873 года на свет появился легендарный оперный певец Федор Шаляпин.

А в истории Барнаула 13 февраля запомнилось выходом первой передачи городской студии телевидения. Произошло это в 1956 году. В тот день барнаульцы, включив свои телевизоры, услышали: "Внимание, внимание! Говорит и показывает Барнаул. Начинаем подробную телевизионную передачу Барнаульского радиолюбительского телецентра!". Затем горожане увидели испытательную таблицу настройки, киножурналы "Сибирь на экране" и "Новости дня".