Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения самолета Ан-148, снятое с квадрокоптера. Видеозапись размещена в Telegram-канале и YouTube-канале ведомства.
На кадрах видно, что самолет упал в районе лесополосы, рядом с поселком. Обломки воздушного судна разбросаны на большой территории.
Пассажирский самолет Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье. Погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. СК завел уголовное дело. По поручению президента РФ Владимира Путина была организована правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что на месте падения воздушного судна обнаружены два черных ящика.
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