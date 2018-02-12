Диджей Smash (Андрей Ширман), избитый, по сообщениям местных СМИ, бывшим депутатом в ночном клубе в Перми, показал на видео поврежденное лицо, сообщает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что бывший депутат, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев избил диджея в ночном клубе за отказ сфотографироваться с ним у барной стойки. По данным СМИ, он ударил диджея в лицо, сбив его с ног, а потом стал бить его ногами.
Артист на опубликованном ролике рассказал, что ему трудно говорить: "Будут проверять, что с мозгом".
По его словам, у него сломана кость и до конца жизни придется ходить с пластиной.
Пока нет информации о том, задержан ли злоумышленник.
Комментарии
9 гр.
#местьзаSMASHa