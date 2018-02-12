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Диджей Smash показал лицо после избиения экс-депутатом

, ИА "Амител"
По данным СМИ, экс-депутат ударил диджея в лицо, сбив его с ног, а потом стал бить его ногами

Фото: кадр из видео

Диджей Smash (Андрей Ширман), избитый, по сообщениям местных СМИ, бывшим депутатом в ночном клубе в Перми, показал на видео поврежденное лицо, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что бывший депутат, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев избил диджея в ночном клубе за отказ сфотографироваться с ним у барной стойки. По данным СМИ, он ударил диджея в лицо, сбив его с ног, а потом стал бить его ногами.

Артист на опубликованном ролике рассказал, что ему трудно говорить: "Будут проверять, что с мозгом".

По его словам, у него сломана кость и до конца жизни придется ходить с пластиной.

Пока нет информации о том, задержан ли злоумышленник. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.02.2018 20:58
- гость -

9 гр.

0  0
12.02.2018 21:59
Александр

#местьзаSMASHa

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