Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов рассказал "Парламентской газете", что блины должны быть замешаны на хорошем молоке и жариться на качественном масле, иначе угощение будет очень вредным для организма.
"Помните, что жарить нельзя на трансжирах, надо использовать нормальные продукты и молоко, а также смеси для блинов. Все это яд, который, разумеется, не переваривается организмом, а наносит ему непоправимый вред", — сказал Милонов.
На вопрос, умеет ли он жарить блины, Милонов ответил утвердительно и признался, что самые любимые — блины с ветчиной и сыром: "Это вообще самая вкусняшка, еще зелень туда можно внутрь добавить". Также он отметил, что блины с мягким сыром и творогом ему не нравятся.
По словам депутата, он ежегодно приносит блины с икрой в один из приютов для бездомных Санкт-Петербурга.
12 февраля в России началась традиционная Масленая неделя, которая завершится 18 февраля.
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