Актер Дмитрий Соловьев умер в реанимации

В понедельник, 12 февраля, на 44-м году жизни скончался актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера фильмов "АССА" и "Анна Каренина" Сергея Соловьева, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
"На 44-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, актера, продюсера, художника, дизайн-директора Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" Соловьева Дмитрия Сергеевича", — говорится в сообщении.
Причина смерти актера пока не названа. Прощание состоится 14 февраля.
Как сообщает LIFE, Дмитрий умер в отделении реанимации острых эндотоксикозов. Он поступил в больницу еще 7 января с деструктивным заболеванием поджелудочной железы.
Дмитрий Соловьев родился 6 октября 1974 года. Мать — актриса и киновед Марианна Кушнерова. После окончания школы поступил во ВГИК, где учился в мастерской отца. Дебют в кино состоялся в фильме отца "Дом под звездным небом" (1991 год). Большую известность актеру принесла снятая его отцом картина "Нежный возраст", в которой Дмитрий выступил и как сценарист. В "Анне Карениной" 2009 года Дмитрий появляется в эпизоде. Последняя работа Дмитрия Соловьева — спродюсированный им фильм 2016 года "Ке-ды".
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