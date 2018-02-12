Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении пилотных проектов tax free в четырех регионах России, сообщает РИА "Новости".
Медведев отметил, что такая система возврата налога на добавленную стоимость работает во многих странах и зарекомендовала себя по всему миру: "С этого года мы начинаем его апробацию. Соответствующие изменения в налоговое законодательство приняты".
Пилотный проект стартует в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах — Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург.
Глава правительства отметил, что tax free будет действовать для иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза: "Потому что у нас общий рынок, и, естественно, только таким образом он может восприниматься".
Вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что механизм tax free может заработать во всех городах России с 1 октября 2018 года.
"Если данная схема не выявит каких-то узких мест и будет подтверждено Федеральной налоговой службой, что все механизмы четкие, нет никаких дыр для того, чтобы создавать возможности для неналогового потребления товаров в России, то мы видим возможность предложить правительству решение о распространении такой работы на территории России с 1 октября 2018 года", — сказал Шувалов.
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