Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра в интервью Volkskrant признался, что на протяжении 12 лет лгал о своем присутствии на встрече с Владимиром Путиным в 2006 году, сообщает Telegram-канал Караульный.
"Я счел, что это важная геополитическая история, которая может иметь потенциально серьезные последствия. Я "включил себя" в эту историю, чтобы быть уверенным в том, что раскрытая информация не будет связана с тем человеком, который действительно был там. Потому что это могло иметь последствия для него и его компании", — заявил Зейлстра.
Он отметил, что узнал о деталях встречи у того, кто на самом деле присутствовал на мероприятии. Конкретного имени глава голландского МИДа не назвал.
Ранее Зейлстра говорил, что был на встрече Путина c представителями международного бизнеса и слышал слова российского президента о "великой России, в состав которой должны войти Россия, Белоруссия, Украина и страны Прибалтики".
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