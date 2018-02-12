Лидер партии "Движение новых сил" и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Татьяну Баграновскую.
"Михаила Саакашвили захватили в ресторане "Сулугуни" рядом с офисом нашей партии в Музейном переулке, 10. Его силой затолкали в белый фургон и увезли в неизвестном направлении", — сказала Баграновская.
По ее словам, Саакашвили задерживали люди в камуфляжной форме, они никак не представились: "Они прибыли на трех машинах".
Как сообщили в партии "Движение новых сил", адвокаты Саакашвили сейчас занимаются выяснением всех обстоятельств, связанных с его похищением.
Защита задержанного политика также не имеет связи со своим клиентом. Об этом сообщил один из адвокатов Руслан Чернолуцкий: "Мы не знаем, кто захватил Саакашвили и куда его отвезли. Связи с ним у нас нет".
В пресс-службах Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел сказали, что их ведомства не имеют отношения к задержанию Саакашвили.
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