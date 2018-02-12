Ожидание новых санкций США привело к тому, что все больше состоятельных россиян стали хранить свои средства в России, рассказала на пресс-брифинге глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова, сообщает РБК.

По ее словам, в январе 2018 года приток средств вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"Во-первых, это связано с ожиданием санкций, то есть конец декабря — последняя неделя — и январь, мне кажется, все прожили под тем, что сейчас будет 29 января и 2 февраля и будут санкции, давайте вот куда-нибудь переведем", — рассказала Тюрикова.

Она отметила, что в основном приток средств идет из Швейцарии, Великобритании и Австрии тоже. "Тикеты возвращаются крупные", — сказала Тюрикова, добавив, что приток составил сотни миллионов долларов.

В Sberbank Private Banking пришли тысячи клиентов, утверждает Тюрикова, отметив, что за прошлый год рост числа клиентов составил 37%, а активы под управлением выросли на 78%. При этом средний чек вырос с $2,3 млн до 3,8 млн. Порог входа в Sberbank Рrivate Вanking составляет 100 млн рублей​ ($1,7 млн).