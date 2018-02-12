Замминистра экономического развития Савва Шипов, выступая на совещании в Совете Федерации, заявил, что в России в ближайшем будущем должна быть принята новая редакция Кодекса об административных правонарушениях, пишет "Парламентская газета".
По его словам, действующий КоАП имеет очевидные несовершенства — за небольшие нарушения закона можно получить большие наказания.
"Мы считаем, что должен быть принят новый КоАП — это отдельная реформа, которая должна стать вторым этапом после реформы системы государственного и муниципального контроля", — сказал Шипов.
Комментарии