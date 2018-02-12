BFM.ru составил рейтинг российских авиакомпаний по возрасту самолетов, основываясь на данных портала WORLD-S за январь 2017 года. В первую десятку попали авиакомпании с самым "молодым" парком. При этом количество лайнеров в их распоряжении может отличаться в разы, поэтому в рейтинге указан среднеарифметический возраст судов.
На первом месте оказалась авиакомпания "Победа" (количество самолетов — 12, средний возраст судов — 2,2 года. Второе место занял "Аэрофлот" (количество самолетов — 186, средний возраст судов — 4,2 года).
Замыкает тройку лидеров "Ангара" (количество самолетов — 5, средний возраст судов — 5,1 года).
Самые "старые" самолеты оказались у авиакомпании "Россия" (количество самолетов — 60, средний возраст судов — 12,8 года).
Также в десятку вошли (с 4-го по 9-е места): "Газпром авиа", Saratov Airlines ("Саратовские авиалинии"), S7 Airlines ("Сибирь"), IrAero ("ИрАэро"), NordStar Airlines ("Нордстар") и Red Wings.
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