Соцслужбы составят социальные портреты семей погибших при крушении самолета Ан-148 для оказания дальнейшей помощи, сообщает РИА "Новости".
"По поручению министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина для оказания всесторонней помощи семьям погибших органы исполнительной власти регионов в ближайшее время начнут работу по составлению социальных портретов семей", — сообщили в пресс-службе Минтруда.
Сотрудники региональных органов соцзащиты определят потребность семей в социальном обслуживании, например, в предоставлении мест в учреждениях соцобслуживания престарелым родственникам погибших, оставшимся без попечения.
Соцработники, в частности, оценят необходимость в содействии в трудоустройстве, устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечении местами в детских садах, помощи в продолжении образования учащимся и студентам, потерявшим кормильца.
Для оперативного оказания помощи работа будет проводиться во взаимодействии с территориальными отделениями Фонда социального страхования (ФСС), Пенсионного фонда России (ПФР) и Роструда.
Отмечается, что в аэропорту Домодедово и в Орске организованы консультационные пункты, где работают представители ПФР, ФСС, Роструда, региональных органов социальной защиты населения и психологи. "В данных пунктах родственники и близкие погибших могут получить информацию по предоставлению мер социальной поддержки, оформлению необходимых документов и другим правовым вопросам. Также организовано оказание гражданам психологической помощи", — сообщили в министерстве.
Напомним, на борту разбившегося в воскресенье, 11 февраля, Ан-148 находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Суммарный размер выплат каждой семье погибших в авиакатастрофе превысит три миллиона рублей.
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