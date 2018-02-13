Физики из Российской академии наук создали инновационный лазер против вирусных заболеваний, который будет эффективен при борьбе с вирусом папилломы человека, сообщает "Русская планета".
Как отмечается, этот вирус нередко становится причиной развития рака шейки матки, от которого в стране ежегодно погибает до шести тысяч женщин.
Разработанный метод лазерного ударно-волнового воздействия аналогов в мире не имеет. Устройство способно разрушить большую часть вирусов, благодаря чему иммунная система пациента будет укрепляться.
Преимуществом инновационного метода является его атравматичность. Современные методы лечения включают в себя электрохирургию и фотодинамическую терапию, однако эти операции являются травматичными и могут вызывать осложнения.
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