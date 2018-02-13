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Очередная "деревянная" медаль РФ: олимпийский дневник Amic.ru за 13 февраля

, ИА "Амител"
В понедельник россияне завоевали 1 серебро, а также были близки к финалу в керлинге и бронзе у прыгунов с трамплина

Фото: sport-express.ru

Семь комплектов наград было разыграно в понедельник, 12 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне сумели завоевать серебро в фигурном катании, остановились в шаге от пьедестала в прыжках с трамплина и потерпели обидное поражение в полуфинале турнира по керлингу.

Командные состязания у фигуристов принесли России первое серебро на этих Играх. Золото досталось Канаде, бронза — США. На этот раз все отметили блестящее выступление Алины Загитовой. Очевидно, именно она с Евгенией Медведевой поспорит за золото в одиночном катании у женщин.

 Итог командного турнира: Канада – 73 балла, Россия – 66, США – 62.

В прыжках на лыжах с трамплина у женщин Ирина Аввакумова едва не взяла бронзу, заняв обидное 4-е место. Однако претензий к спортсменке быть не может — она выдала практически максимальный для себя результат.

Сноуборд, женщины, слоупстайл. Софья Федорова финишировала восьмой, что не так уж и плохо, так как эта дисциплина никогда не считалась российской. А вот у мужчин во фристайле (дисциплина "могул") мы всерьез полагались на Александра Смышляева. Однако после второго места в квалификации он провалил финальную попытку, став только 15-м.

В биатлоне у женщин прошла гонка преследования на 10 км. Татьяна Акимова с 20-го места откатилась на 31-е, Ульяна Кайшева – с 33-го на 52-е. Отметим, серебро досталось Анастасии Кузьминой из Словакии – родной сестре Антона Шипулина. У мужчин в аналогичной дисциплине, только на 12,5 км, Антон Бабиков поднялся с 57-го места на 40-е. Золото досталось Мартену Фуркаду из Франции.

Ну и еще одно разочарование дня – поражение в полуфинале турнира по керлингу дуэта Крушельницкий-Брызгалова. Россияне второй раз подряд на турнире уступили Швейцарии, на этот раз со счетом 5:7.

Что интересного посмотреть на Олимпиаде во вторник

13 февраля откроется для нас бронзовым матчем в керлинге, за 3-е место поспорят Россия и Норвегия, начало в 07:05 по Барнаулу.

Главное блюдо дня, безусловно, — это спринт в лыжных гонках у мужчин и женщин (классический стиль). Финалы начнутся после 19:00. Не хочется сглазить, но хотя бы одну медаль любого достоинства россияне должны взять. У мужчин от РФ выступят Александр Большунов, Александр Панжинский, Андрей Мельниченко и Алексей Виценко. Особо стоит выделить двух первых спортсменов. От женской команды на старт выйдут Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова и Наталья Непряева.

Конькобежный спорт, мужчины, 1500 м. Старт в 18:00. От России выступит Сергей Трофимов, шансов на медаль, будем честны, в этом виде у нас нет. Сани-одиночки у женщин, начало в 17:30. Россию представит Екатерина Батурина. После двух попыток она занимает лишь 20-е место.

Шорт-трек, женщины, 500 м, финальный забег в 19:10. Главная надежда — Софья Просвирнова, но, в отличие от Семена Елистратова, ее появление среди медалистов будет мини-сенсацией.

Командные виды спорта

Женская сборная России по хоккею проведет второй матч группового этапа — на этот раз против американок. Начало в 19:10 по Барнаулу. В первом туре США обыграли Финляндию (3:1), а РФ уступила Канаде (0:5).

Медальный зачет

После третьего игрового дня на Олимпиаде свое лидерство упрочили немцы: 4 золотых, 1 серебряная  и 2 бронзовые награды. В пятерке также команды Голландии (3-2-2), Норвегии (2-4-3), Канады (2-4-1) и США (2-1-1). У России пока 1 серебро и 1 бронза. Мы находимся на 11-м месте в неофициальном общекомандном зачете. Всего медали Олимпийских игр завоевали уже 17 стран.

Читайте также в сюжете: Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Партнёры

Комментарии

13.02.2018 08:28
- гость -

Не дадут им ни чего серьезного занять. Может после этого "МыЧетыреГодаГотовилисьиГотовыВыступатьХотьЗаКого" поймут, что посидеть дома и выразить гражданскую позицию было не только правильно, но и выгодно!

0  0
13.02.2018 09:26
- гость -

Какой России? Ау! Спортсмены под нейтральным флагом выступают. Ни в какой зачет эти медали не идут.

0  0
13.02.2018 09:52
- гость -

Россия в этой олимпиаде не участвует! Никаких "медалей РФ" не существует в природе.

0  0
13.02.2018 10:02
- гость -

Как же надоели высказывания нытиков про то, что это спортсмены не из России.))) От того, что они выступают под нейтральным флагом, они не перестают быть гражданами РФ. И еще: если бы РФ отказалась от участия в ОИ 2018, то при наличии допуска со стороны МОК, согласно регламентам МОК, наша страна могла бы лишиться трех последующих Олимпиад, зимних, летних и Паралимпийских игр. И куда бы скатился спорт за это время? А так да- надо было нашим спортсменам поджать хвост, сидеть дома на диване и обижаться на весь несправедливый мир...

0  0
13.02.2018 11:43
Кока-кольщик

Молодцы!

0  0
13.02.2018 12:43
- гость -

13.02.2018 10:02
- гость -

им очень не хватает дозы победобесия

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