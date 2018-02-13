Семь комплектов наград было разыграно в понедельник, 12 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне сумели завоевать серебро в фигурном катании, остановились в шаге от пьедестала в прыжках с трамплина и потерпели обидное поражение в полуфинале турнира по керлингу.

Командные состязания у фигуристов принесли России первое серебро на этих Играх. Золото досталось Канаде, бронза — США. На этот раз все отметили блестящее выступление Алины Загитовой. Очевидно, именно она с Евгенией Медведевой поспорит за золото в одиночном катании у женщин.

Итог командного турнира: Канада – 73 балла, Россия – 66, США – 62.

В прыжках на лыжах с трамплина у женщин Ирина Аввакумова едва не взяла бронзу, заняв обидное 4-е место. Однако претензий к спортсменке быть не может — она выдала практически максимальный для себя результат.

Сноуборд, женщины, слоупстайл. Софья Федорова финишировала восьмой, что не так уж и плохо, так как эта дисциплина никогда не считалась российской. А вот у мужчин во фристайле (дисциплина "могул") мы всерьез полагались на Александра Смышляева. Однако после второго места в квалификации он провалил финальную попытку, став только 15-м.

В биатлоне у женщин прошла гонка преследования на 10 км. Татьяна Акимова с 20-го места откатилась на 31-е, Ульяна Кайшева – с 33-го на 52-е. Отметим, серебро досталось Анастасии Кузьминой из Словакии – родной сестре Антона Шипулина. У мужчин в аналогичной дисциплине, только на 12,5 км, Антон Бабиков поднялся с 57-го места на 40-е. Золото досталось Мартену Фуркаду из Франции.

Ну и еще одно разочарование дня – поражение в полуфинале турнира по керлингу дуэта Крушельницкий-Брызгалова. Россияне второй раз подряд на турнире уступили Швейцарии, на этот раз со счетом 5:7.

Что интересного посмотреть на Олимпиаде во вторник

13 февраля откроется для нас бронзовым матчем в керлинге, за 3-е место поспорят Россия и Норвегия, начало в 07:05 по Барнаулу.

Главное блюдо дня, безусловно, — это спринт в лыжных гонках у мужчин и женщин (классический стиль). Финалы начнутся после 19:00. Не хочется сглазить, но хотя бы одну медаль любого достоинства россияне должны взять. У мужчин от РФ выступят Александр Большунов, Александр Панжинский, Андрей Мельниченко и Алексей Виценко. Особо стоит выделить двух первых спортсменов. От женской команды на старт выйдут Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова и Наталья Непряева.



Конькобежный спорт, мужчины, 1500 м. Старт в 18:00. От России выступит Сергей Трофимов, шансов на медаль, будем честны, в этом виде у нас нет. Сани-одиночки у женщин, начало в 17:30. Россию представит Екатерина Батурина. После двух попыток она занимает лишь 20-е место.

Шорт-трек, женщины, 500 м, финальный забег в 19:10. Главная надежда — Софья Просвирнова, но, в отличие от Семена Елистратова, ее появление среди медалистов будет мини-сенсацией.

Командные виды спорта

Женская сборная России по хоккею проведет второй матч группового этапа — на этот раз против американок. Начало в 19:10 по Барнаулу. В первом туре США обыграли Финляндию (3:1), а РФ уступила Канаде (0:5).

Медальный зачет

После третьего игрового дня на Олимпиаде свое лидерство упрочили немцы: 4 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые награды. В пятерке также команды Голландии (3-2-2), Норвегии (2-4-3), Канады (2-4-1) и США (2-1-1). У России пока 1 серебро и 1 бронза. Мы находимся на 11-м месте в неофициальном общекомандном зачете. Всего медали Олимпийских игр завоевали уже 17 стран.