Семь комплектов наград было разыграно в понедельник, 12 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне сумели завоевать серебро в фигурном катании, остановились в шаге от пьедестала в прыжках с трамплина и потерпели обидное поражение в полуфинале турнира по керлингу.
Командные состязания у фигуристов принесли России первое серебро на этих Играх. Золото досталось Канаде, бронза — США. На этот раз все отметили блестящее выступление Алины Загитовой. Очевидно, именно она с Евгенией Медведевой поспорит за золото в одиночном катании у женщин.
Итог командного турнира: Канада – 73 балла, Россия – 66, США – 62.
В прыжках на лыжах с трамплина у женщин Ирина Аввакумова едва не взяла бронзу, заняв обидное 4-е место. Однако претензий к спортсменке быть не может — она выдала практически максимальный для себя результат.
Сноуборд, женщины, слоупстайл. Софья Федорова финишировала восьмой, что не так уж и плохо, так как эта дисциплина никогда не считалась российской. А вот у мужчин во фристайле (дисциплина "могул") мы всерьез полагались на Александра Смышляева. Однако после второго места в квалификации он провалил финальную попытку, став только 15-м.
В биатлоне у женщин прошла гонка преследования на 10 км. Татьяна Акимова с 20-го места откатилась на 31-е, Ульяна Кайшева – с 33-го на 52-е. Отметим, серебро досталось Анастасии Кузьминой из Словакии – родной сестре Антона Шипулина. У мужчин в аналогичной дисциплине, только на 12,5 км, Антон Бабиков поднялся с 57-го места на 40-е. Золото досталось Мартену Фуркаду из Франции.
Ну и еще одно разочарование дня – поражение в полуфинале турнира по керлингу дуэта Крушельницкий-Брызгалова. Россияне второй раз подряд на турнире уступили Швейцарии, на этот раз со счетом 5:7.
Что интересного посмотреть на Олимпиаде во вторник
13 февраля откроется для нас бронзовым матчем в керлинге, за 3-е место поспорят Россия и Норвегия, начало в 07:05 по Барнаулу.
Главное блюдо дня, безусловно, — это спринт в лыжных гонках у мужчин и женщин (классический стиль). Финалы начнутся после 19:00. Не хочется сглазить, но хотя бы одну медаль любого достоинства россияне должны взять. У мужчин от РФ выступят Александр Большунов, Александр Панжинский, Андрей Мельниченко и Алексей Виценко. Особо стоит выделить двух первых спортсменов. От женской команды на старт выйдут Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова и Наталья Непряева.
Конькобежный спорт, мужчины, 1500 м. Старт в 18:00. От России выступит Сергей Трофимов, шансов на медаль, будем честны, в этом виде у нас нет. Сани-одиночки у женщин, начало в 17:30. Россию представит Екатерина Батурина. После двух попыток она занимает лишь 20-е место.
Шорт-трек, женщины, 500 м, финальный забег в 19:10. Главная надежда — Софья Просвирнова, но, в отличие от Семена Елистратова, ее появление среди медалистов будет мини-сенсацией.
Командные виды спорта
Женская сборная России по хоккею проведет второй матч группового этапа — на этот раз против американок. Начало в 19:10 по Барнаулу. В первом туре США обыграли Финляндию (3:1), а РФ уступила Канаде (0:5).
Медальный зачет
После третьего игрового дня на Олимпиаде свое лидерство упрочили немцы: 4 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые награды. В пятерке также команды Голландии (3-2-2), Норвегии (2-4-3), Канады (2-4-1) и США (2-1-1). У России пока 1 серебро и 1 бронза. Мы находимся на 11-м месте в неофициальном общекомандном зачете. Всего медали Олимпийских игр завоевали уже 17 стран.
Сегодня у России — серебро в фигурном катании. Медальный зачет #ОИ2018 #Olympics pic.twitter.com/rTgXUIR3xF— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 12 февраля 2018 г.
Комментарии
Не дадут им ни чего серьезного занять. Может после этого "МыЧетыреГодаГотовилисьиГотовыВыступатьХотьЗаКого" поймут, что посидеть дома и выразить гражданскую позицию было не только правильно, но и выгодно!
Какой России? Ау! Спортсмены под нейтральным флагом выступают. Ни в какой зачет эти медали не идут.
Россия в этой олимпиаде не участвует! Никаких "медалей РФ" не существует в природе.
Как же надоели высказывания нытиков про то, что это спортсмены не из России.))) От того, что они выступают под нейтральным флагом, они не перестают быть гражданами РФ. И еще: если бы РФ отказалась от участия в ОИ 2018, то при наличии допуска со стороны МОК, согласно регламентам МОК, наша страна могла бы лишиться трех последующих Олимпиад, зимних, летних и Паралимпийских игр. И куда бы скатился спорт за это время? А так да- надо было нашим спортсменам поджать хвост, сидеть дома на диване и обижаться на весь несправедливый мир...
Молодцы!
13.02.2018 10:02
- гость -
им очень не хватает дозы победобесия