В Госдуму направлен законопроект о праве муниципальных депутатов голосовать без физического присутствия на заседании, по конференц-связи или электронной почте, пишет "Парламентская газета".
"Наделить депутатов представительных органов муниципальных образований, не присутствующих на голосовании, правом голоса в режиме аудио- или видеоконференции, а также возможностью заполнить лист голосования и передать его в день заседания любым доступным видом связи", — говорится в тексте документа.
По действующей редакции закона, решения заседаний считаются правомочными, если в них участвовало не менее половины от числа избранных депутатов. Они должны собираться не реже одного раза в три месяца.
Соответствующая поправка в статью 35 закона "Об общих принципах организации местного самоуправления" (МСУ) вносится Думой Чукотского автономного округа.
Депутаты в пояснительной записке сообщают: "Депутаты из национальных сел вынуждены надолго оставлять постоянное место работы, свои семьи и просят дать им возможность голосовать заочно". Как поясняется, нередко депутаты представляют районы со сложной транспортной схемой, трудными климатическими условиями, а также населенные пункты порой расположены на значительном расстоянии.
Комментарии
не нужны эти татупеды. рупоры власти.