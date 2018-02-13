Директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в интервью "Урядовому курьеру" сообщил об отказе транслировать матчи чемпионата мира по футболу в России.
"Мы отказываемся его показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ были куплены еще до 2013 года. Это трудное решение", — сказал Аласания.
По его словам, несколько других телекомпаний также собираются отказаться от освещения мундиаля.
Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал футбольных болельщиков отказаться от поездок на ЧМ-2018 в Россию. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими клубами разных стран о возможности бойкота чемпионата мира по футболу и организации акций протестов.
Стоит отметить, что сборная Украины не смогла пробиться в финальную часть чемпионата. Соревнования пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В них примут участие 32 команды.
Комментарии
Шо, денег нема?
Да пусть не смотрят, кто расстроится то
Директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.
Истинный,коренной представитель хохлячьего народа. А в Грузии аналогичную должность наверняка занимает Богдан Сидоренко.
13.02.2018 11:44
- гость -