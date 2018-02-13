Алтайский край оказался в середине рейтинга регионов по уровню открытости бюджетных данных, составленного Научно-исследовательским институтом Министерства финансов России.

Подмосковье возглавило рейтинг. Второе, третье и четвертое места с одинаковой суммой баллов заняли Сахалинская область, а также Краснодарский и Красноярский края. Пятое-шестое — Адыгея и Оренбуржье, седьмое — Чувашия, восьмое-девятое — Мурманская область и Кабардино-Балкария, на десятом — Югра.

Уровень открытости бюджетных данных в регионах из первой десятки признан "очень высоким" (набрано 80% и более от максимально возможного количества баллов).

"Низкий уровень открытости" показали Чукотка, Дагестан, Курганская область, Северная Осетия и Тыва; "очень низкий" — Ингушетия.

Алтайский край занял предпоследнее место в группе с высоким уровнем открытости бюджетных данных (набрано 60-79,9% от максимально возможного количества баллов).

Кроме того, оценивались работы по типовому информационному проекту "Бюджет для граждан". В этой категории Алтайский край попал в группу с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных (80% и более от максимально возможного количества баллов). Впрочем, в этой группе оказались практически все регионы России (72 региона), за исключением 13 субъектов.

Баллы начисляются за такие параметры, как "характеристика первоначально утвержденного бюджета", "годовой отчет об исполнении", "внесение поправок в закон о бюджете", "финансовый контроль", "публичные сведения о деятельности госучреждений субъекта Федерации" и "бюджет для граждан".

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