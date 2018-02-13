Серьезные пробки образовались на дорогах Барнаула утром во вторник, 13 февраля. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас на дорогах краевой столицы семибалльные заторы.
Движение затруднено в нагорной части города: на Змеиногорском тракте и улице Кутузова (скорость движения – 10 и 7 километров в час).
Пробки образовались на Павловском тракте, улицах Попова и Малахова (скорость движения – 5 и 10 километров в час).
Также движение затруднено на улице Северо-Западной и проспекте Ленина в сторону центра (скорость движения – 7 километров в час).
Комментарии
На Советской армии в сторону Павловского пробка была только из за того, что гайцы решили покосить бабло на перекрестке Сов.Армии/Павлик