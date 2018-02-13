Спасателям удалось обнаружить около 1,4 тысячи фрагментов тел погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, также найдено почти 500 обломков разбившегося самолета.
Напомним, крушение самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" произошло 11 февраля. Воздушное судно направлялось из Москвы в Орск. Самолет потерпел крушение через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Оба черных ящика уже нашли. МАК начал расшифровку самописцев.
СК возбудил уголовное дело. В авиакомпании заявили, что самолет был исправен, им управлял опытный пилот.
Комментарии
ну, правильно, зачем перед выборами терракт? А 1,4тыс. фрагментов тел "ветром надуло".
такое бывает, если самолёт специально направить в землю и дать газу. один раз отстраненный от полётов негр-пилот-наркоша перестрелял экипаж и сделал это. тогда боинг преодолел звуковой барьер. другой раз в Альпах псих второй пилот немецкого лоукостера Germanwings андреас лубиц на бешеной скорости направил пассажирский А320 на Альпийские горы. даже со сбитого буком донецкого боинга тела собирали целыми.
Траур в стране не объявлен, по ТВ пиндосы пиарят кандидата в президенты...
09:26-Долго думал??? Ты кого сейчас отмазываешь,нехороший человек????!!!!
13.02.2018 12:12
- гость -
сам такой. я хотел сказать, что у пилотов бывает деструктивное поведение, если тёща с женой пилят за маленькую зарплату, а тут еще отстраняют от полётов.