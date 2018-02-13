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Около 1,4 тыс. фрагментов тел погибших обнаружено на месте крушения Ан-148

, ИА "Амител"
Также найдено около 500 обломков разбившегося самолета

Спасателям удалось обнаружить около 1,4 тысячи фрагментов тел погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, также найдено почти 500 обломков разбившегося самолета.

Напомним, крушение самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" произошло 11 февраля. Воздушное судно направлялось из Москвы в Орск. Самолет потерпел крушение через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Оба черных ящика уже нашли. МАК начал расшифровку самописцев.

СК возбудил уголовное дело. В авиакомпании заявили, что самолет был исправен, им управлял опытный пилот.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

13.02.2018 09:24
- гость -

ну, правильно, зачем перед выборами терракт? А 1,4тыс. фрагментов тел "ветром надуло".

0  0
13.02.2018 09:26
- гость -

такое бывает, если самолёт специально направить в землю и дать газу. один раз отстраненный от полётов негр-пилот-наркоша перестрелял экипаж и сделал это. тогда боинг преодолел звуковой барьер. другой раз в Альпах псих второй пилот немецкого лоукостера Germanwings андреас лубиц на бешеной скорости направил пассажирский А320 на Альпийские горы. даже со сбитого буком донецкого боинга тела собирали целыми.

0  0
13.02.2018 09:27
- гость -

Траур в стране не объявлен, по ТВ пиндосы пиарят кандидата в президенты...

0  0
13.02.2018 12:12
- гость -

09:26-Долго думал??? Ты кого сейчас отмазываешь,нехороший человек????!!!!

0  0
13.02.2018 12:34
- гость -

13.02.2018 12:12
- гость -
сам такой. я хотел сказать, что у пилотов бывает деструктивное поведение, если тёща с женой пилят за маленькую зарплату, а тут еще отстраняют от полётов.

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