Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила лицензии два московских вуза. Речь идет о Московском институте физической культуры и спорта и Московском институте психологии, сообщается на сайте ведомства.
Первый вуз остался без лицензии на основании решения Арбитражного суда. Второй вуз потерял право на работу из-за того, что вовремя не устранил ранее выявленное "несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам".
Отметим, что в конце прошлого года ведомство также приостановило действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Института иностранных языков в Москве.
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