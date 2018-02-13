Алтайские пограничники в автомобильном пункте пропуска "Веселоярск" во время паспортного контроля лиц, следующих на выезд из России, задержали гражданина Республики Казахстан, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении убийства в соседнем регионе. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Алтайскому краю.
Отметим, что инцидент произошел еще 19 января. Ориентировка на этого подозреваемого была получена буквально за пару часов до задержания.
А спустя несколько минут в этом же пункте пропуска у россиянина, следовавшего на въезд в Россию, была обнаружена книга "Крепость мусульманина", которая включена в Федеральный список экстремистских материалов. Выявленная печатная продукция изъята.
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