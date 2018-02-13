Исследование, проведенное холдингом "Ромир", показало, что средний чек жителя России за один поход в магазин в январе 2018 года упал на 10,1%, или на 59 рублей по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, средний чек россиян в январе опустился с декабрьских 586 до 527 рублей. То есть его потери составили 59 рублей, или 10,1% к значению последнего месяца прошлого года.
Получается, что нынешний средний чек уступил аналогичным значениям 2015-2017 годов, хотя и оказался выше показателей 2013 и 2014 годов. Отметим, что в январе 2017 года средний чек составлял 533 рубля, в 2016 — 577 рублей, в 2015 году — 587 рублей. В январе 2014 года чек равнялся 501 рублю, в 2013 году — 514 рублям.
Комментарии
Просто в России началась дефляция, скоро Японию догоним
И что так?! Ведь доходы россиян "растут" из месяца в месяц!
Тут всё просто! Мы импортозаместились на духовную пищю, а совсем скоро в шестилетний пост уйдём!
13.02.2018 10:21
- гость -
Доходы растут, расходы уменьшаются. Стадия накопления, скоро все в средний класс выйдем. Китайцев уж точно обгоним!
Путинская борьба с бедностью!
В огромном миллиардном Китае бедных осталось всего 30 миллионов человек, а в России с 2012 года выросло с 15 миллионов человек до 20 миллионов.
13.02.2018 10:26
- гость -
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А можно указать порог бедности в китае? 60$ в месяц кажется? Давайте тоже сделаем прожиточный минимум 3500 руб. - у нас бедных тоже будет не много.
Россияне стали меньше тратить денег потому, что у большинства зарплаты остаются крошечными. Ну, если конечно не считать такой показатель, как "средняя зарплата" по организации. Например в ЛОК "Волжские Дали" (г. Саратов) зарплата директора составляет 160 000 рублей, зарплата бухгалтера- 15 000 рублей, зарплата администратора корпуса- 8-10 тысяч рублей. В итоге средняя зарплата по данному предприятию составляет 19 тысяч рублей. Нельзя такой разрыв в зарплатах сохранять. Большинству простых людей это не понятно.
Спрос россиян на недвижимость на Кипре вырос в 4 раза, в Швейцарии - в 3 раза, в Великобритании,Франции и Германии - в 2 раза
Только за 2014-2017г чистый вывоз капитала из #РФ превысил 261,6 млрд долл (20% ВВП или годовой бюджет РФ)
13.02.2018 10:56
Нужно считать по развитым странам. В США бедной считается семья, годовой доход которой не превышает $23,8 тысячи на четырех человек. В России это 90%населения.
Ну а хрен ли? Мы сыр вообще перестали покупать. Да и колбасу почти тоже. Цены дикие, куда к черту? И так каждый день заходишь в магаз за молоком и хлебом, минус 500 руб. И плетешься домой со слезами на глазах, что дома этот хлеб в горло не лезет(.
Мы и сладости не покупаем и всякие хренойогурты. Только продукты в нативном их виде и только по делу. А денег все равно не хватает!!!!!!!
(Это у нас детей еще нет((()
13.02.2018 11:08
- гость -
Около 30 000 рубликов на человека в месяц. Это достижимый результат, даже в БРН.
13.02.2018 11:19
4ugun
И сколько у нас семей, где 30 000 НА КАЖДОГО члена семьи? Обычно в семье работают далеко не все.
13.02.2018 11:47
- гость -
Обычно в семье работают далеко не все.
вот и получается, что в семье из 4х человек либо 1 приносит домой 120, либо двое по 60
13.02.2018 11:14
- гость -
ну вы и жрать
13.02.2018 11:50
- гость -
а вы на воде с сухарями сидите?
13.02.2018 11:14 - гость -
Не расстраивайтесь, эти сыр и колбасу все равно невозможно есть. Даже за деньги нормальную еду не купишь.
Возвращаемся в 90-е - в магазине берем только соль, крупы, муку, курицу, яйца. Эти продукты сложнее подделать. Хотя с курицей тоже мутят.
13.02.2018 11:57
- гость -
сидя на спортивном рационе, т.е. 6 раз приемов еды в сутки, максимум белков, крупы, зелень и кисломолочка - получается не более 6 тыр. в месяц на взрослого человека.
13.02.2018 12:00
- гость -
Мы нормальную еду едим) Не спортсмены. Просто до хрена работаем и сдохнем , если еще выпендриваться будем. И так без изысков, говорю же.
13.02.2018 11:58
- гость -
Да в том то и дело. Возьмешь сыр за 500 р. а он мягко говоря говененький..
13.02.2018 12:14
- гость -
ну так и я нормальную
не делайте из еды культа, если вы не шахтеры - то ее не так много и надо
если конечно не ставите задачу поплакаться про 500 руб за молоко и хлеб.
Жрать много вредно 3тыс в месяц потолок.
13.02.2018 12:18
- гость -
Если вы человек сформировавшийся, в возрасте, когда дети уже есть - то это одно. А вот ребенку нужно сбалансированное питание, да и чтобы родить без проблем по крайней мере с этой стороны - нужно питаться нормально. А так - да можно выжить, не вопрос. Вопрос в другом - почему, работая полный день, человек должен выживать?
13.02.2018 12:32
- гость -
то есть для вас "нормальное" питание, "сбалансированно", "не выживать" - это жрать колбасу ?
Вопросов больше не имею.
Нойте дальше.
13.02.2018 12:38
- гость -
Интересно, из каких слов в моем посте вы сделали такой вывод? "Жрать колбасу" - это ваши слова, не мои. Вы в курсе, что нормальное питание будет стоить гораздо больше той самой пресловутой колбасы? Собственно, как и любая сбалансированная диета. Не так много и надо - да. Вопрос, чего надо и сколько это "надо" будет стоить.
13.02.2018 12:58
- гость -
Полностью согласна!! Фрукты - овощи дорогие. Рыба и прочие морепродукты - дорогие (только умоляю, не приводите в пример минтай!!!), индейка для вашего пресловутого ПП - оочень дорогая. Творог хороший -дорогой.
Ну и на чем экономить? На здоровье ? И так люди стали по минимуму брать((((( Очень печально.