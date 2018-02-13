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Водитель ВАЗа в центре Барнаула сбил шедшего на "красный" пешехода

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Пострадавшего госпитализировали в горбольницу №1

Фото: vk.com/barneos22

Водитель ВАЗа совершил наезд на пешехода в центре Барнаула вечером 12 февраля — пострадавший был госпитализирован.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент случился в 20:55 на проспекте Красноармейском в районе здания №24.

По имеющимся данным, водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21140, допустил наезд на пешехода 1977 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в горбольницу №1, госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.02.2018 09:43
месный

офигели в конец тупаходы, под колёса брасаются. можэт это суицидник был?

0  0
13.02.2018 10:00
- гость -

Бесят такие. Прут на красный, даже с детьми малыми, типа спешат. Перебежали, а потом никуда не торопятся, закуривают и т.д. Не жалко таких, не то, что водил.

0  0
13.02.2018 10:03
Ghost

Так или иначе водитель «попал», вот если бы насмерть сбил, да на красный ехал, со скоростью 100-120 км., ещё желательно пьяным и при этом от дпс удирал бы имея за плечами штрафов за превышение скорости на пожизненное лишение прав и не на ТАЗе а на бэхе или мэрсе каком, то тут же был бы признан больным и абсолютно невиновным, а так нее, по барнаульскому законодательству будет виновен по всем пунктам...

0  0
13.02.2018 10:09
- гость -

все правильно сделал

0  0
13.02.2018 10:20
- гость -

Месный, ты родственников и друзей обзвони на всякий случай. Кто -то из твоих корешков поперся.

0  0
13.02.2018 10:25
месный

13.02.2018 10:20
- гость -

мои корешки и родственники пешком не ходят особенно на красный.

0  0
13.02.2018 10:41
- гость -

Ты не балаболь попусту, а обзвони.

0  0
13.02.2018 10:41
- гость -

Скажу больше, такие пешеходы считают, что их должны пропускать везде и при любых обстоятельствах. Еще и недовольные когда посигналишь.

0  0
13.02.2018 10:43
месный

13.02.2018 10:41
- гость -

ага, обнаглели совсем! Зря кенгурятники запретили, весьма к стати бы пришлись.

0  0
13.02.2018 11:16
месный

переходов всяких вообще много, они все лишние и мешают движению автомобилей, пробки изза них создаются. Человек старался зарабатывал, копил, купил машину, а ездить трудно, тупоходы кругом. Нужно делать переходы только в начале и конце улицы и разрешить переходить только в начале каждого нечётного часа в течении 30 секунд в рабочие дни и каждый час в выходные так-же в самом начале в течении 30 сек. И будет счастье.

0  0
13.02.2018 12:02
- гость -

во избежании ненужных споров нужно издать закон: по чётным числам месяца дороги только для пешиков и ОТ, по нечётным только авто и ОТ. нарушивших расстрелять!

0  0
13.02.2018 12:04
Отчаянная

Страховая водителя так и так оплатит вред, причиненный здоровью пешехода. Но раз на лицо грубое нарушение ПДД со стороны пешехода, ему бы по-хорошему отказаться от любых претензий к водителю.

0  0
13.02.2018 12:13
месный

13.02.2018 12:02
- гость -

обойдутся пешики такой роскоши. как нормальным людям по городу тогда в эти дни передвигаться? Хватит им по 30 сек на переход по нечётным часам и то только в конце или начале улицы, где движение маленькое.

0  0
13.02.2018 12:19
- гость -

Выселить из города всех пешиков, штрафовать за хождение по городу пешком!)) Догрогу авто, убрать ограничены скорости!

0  0
13.02.2018 12:24
месный

13.02.2018 12:19
- гость -

О! атличная идея! Зачем штрафовать за хождение - сбивать сразу, ввести систему очков, красиво сбил - очков больше, ну как в игре армагеддон. За очки давать бензин.

0  0
13.02.2018 12:29
- гость -

и налог на пешиков ввести, а то ходят тротуары ломают

0  0
13.02.2018 12:32
- гость -

Да видимо многие в армагедонн переиграли в детстве))

0  0
13.02.2018 12:36
ОЛьга.

Я вот , что хочу сказать
с мужем едим на работу по просп. Социалистическому
и в районе после ул. Чкалова и перед ул. Партизанская ПОСТОЯННО люди, не желающие дойти до перехода по светофору и желающие перебежать, там где более удобно.
все в темном . их (людей) не видно, а потом кто виноват.
хочется выйти из машины и по попе навалять!!!

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