Фото: vk.com/barneos22
Водитель ВАЗа совершил наезд на пешехода в центре Барнаула вечером 12 февраля — пострадавший был госпитализирован.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент случился в 20:55 на проспекте Красноармейском в районе здания №24.
По имеющимся данным, водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21140, допустил наезд на пешехода 1977 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в горбольницу №1, госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
офигели в конец тупаходы, под колёса брасаются. можэт это суицидник был?
Бесят такие. Прут на красный, даже с детьми малыми, типа спешат. Перебежали, а потом никуда не торопятся, закуривают и т.д. Не жалко таких, не то, что водил.
Так или иначе водитель «попал», вот если бы насмерть сбил, да на красный ехал, со скоростью 100-120 км., ещё желательно пьяным и при этом от дпс удирал бы имея за плечами штрафов за превышение скорости на пожизненное лишение прав и не на ТАЗе а на бэхе или мэрсе каком, то тут же был бы признан больным и абсолютно невиновным, а так нее, по барнаульскому законодательству будет виновен по всем пунктам...
все правильно сделал
Месный, ты родственников и друзей обзвони на всякий случай. Кто -то из твоих корешков поперся.
13.02.2018 10:20
- гость -
мои корешки и родственники пешком не ходят особенно на красный.
Ты не балаболь попусту, а обзвони.
Скажу больше, такие пешеходы считают, что их должны пропускать везде и при любых обстоятельствах. Еще и недовольные когда посигналишь.
13.02.2018 10:41
- гость -
ага, обнаглели совсем! Зря кенгурятники запретили, весьма к стати бы пришлись.
переходов всяких вообще много, они все лишние и мешают движению автомобилей, пробки изза них создаются. Человек старался зарабатывал, копил, купил машину, а ездить трудно, тупоходы кругом. Нужно делать переходы только в начале и конце улицы и разрешить переходить только в начале каждого нечётного часа в течении 30 секунд в рабочие дни и каждый час в выходные так-же в самом начале в течении 30 сек. И будет счастье.
во избежании ненужных споров нужно издать закон: по чётным числам месяца дороги только для пешиков и ОТ, по нечётным только авто и ОТ. нарушивших расстрелять!
Страховая водителя так и так оплатит вред, причиненный здоровью пешехода. Но раз на лицо грубое нарушение ПДД со стороны пешехода, ему бы по-хорошему отказаться от любых претензий к водителю.
13.02.2018 12:02
- гость -
обойдутся пешики такой роскоши. как нормальным людям по городу тогда в эти дни передвигаться? Хватит им по 30 сек на переход по нечётным часам и то только в конце или начале улицы, где движение маленькое.
Выселить из города всех пешиков, штрафовать за хождение по городу пешком!)) Догрогу авто, убрать ограничены скорости!
13.02.2018 12:19
- гость -
О! атличная идея! Зачем штрафовать за хождение - сбивать сразу, ввести систему очков, красиво сбил - очков больше, ну как в игре армагеддон. За очки давать бензин.
и налог на пешиков ввести, а то ходят тротуары ломают
Да видимо многие в армагедонн переиграли в детстве))
Я вот , что хочу сказать
с мужем едим на работу по просп. Социалистическому
и в районе после ул. Чкалова и перед ул. Партизанская ПОСТОЯННО люди, не желающие дойти до перехода по светофору и желающие перебежать, там где более удобно.
все в темном . их (людей) не видно, а потом кто виноват.
хочется выйти из машины и по попе навалять!!!