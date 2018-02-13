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Выплаты по уходу за детьми-инвалидами могут повысить в России

, ИА "Амител"
Такое предложение поступило от депутатов ЛДПР

Фото: medialenta.ru

Депутаты от ЛДПР предложили повысить ежемесячную выплату неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Об этом пишет РИА "Новости".

Этот документ парламентарии планируют внести на рассмотрение нижней палаты. Согласно законопроекту, выплаты родителям или опекунам будут повышены до 12 тысяч рублей. Таким образом, эта сумма будет сопоставима с минимальным размером оплаты труда.

Кроме этого, инициатива предполагает ежегодную индексацию пособия по аналогии с ежемесячными денежными выплатами отдельным категориям граждан.

Отметим, что сейчас родители и опекуны получают ежемесячно 5,5 тыс. рублей, остальные (родственники, сиделки) — 1,2 тыс. рублей. При этом индексация выплаты не предусмотрена.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Партнёры

Комментарии

13.02.2018 10:47
- гость -

Отметим, что сейчас родители и опекуны получают ежемесячно 5,5 тыс. рублей - хотелось бы ссылку за законодательный акт - какие родители получают эти 5,5 т.р.
А вообще это издевательство - Сечины и Мюллеры получают миллионы рублей в день, а обездоленные люди в социальном государстве получают ровно столько, чтобы не умереть от голода!

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13.02.2018 11:02
гость

Так ведь и эти 5,5 тыс руб получают НЕ ВСЕ , а только у кого 1 группа .Все остальные - нет . Т е .ребёнок нуждается в индивидуальном уходе , а группа у него вторая - то родитель НИЧЕГО не получает . И одного его не оставишь ,и спец мед учреждений полного дня для них нет - и родитель ВЫНУЖДЕН не работать , и хорошо если есть второй родитель , который зарабатывает на жизнь .
Для всех оппонентов - больной ребёнок - инвалид может родиться У ЛЮБОГО человека .

0  0
13.02.2018 11:07
- гость -

Это просто глумление наших вождей:
"Базовый размер пособия составляет 5500 рублей. По графику оно выплачивается раз в месяц. Если уходом за несовершеннолетним занимается другой человек, то ему перечисляет государство 1200 рублей в месяц. При частичном или полном выздоровлении малыша или выходе родителя на работу выплаты прекращаются".
Издевательство полное - при уходе за ребенком будешь получать аж 5500 и можешь ни в чем себе и ребенку не отказывать!

0  0
13.02.2018 11:17
Вано2014

Вот это правильно было бы. А всякие безумные маткапиталы наоборот отменить. Маткапитал кстати основная причина детей инвалидов.

0  0
13.02.2018 11:35
- гость -

запретить законодательно слова - могут, наверное, в будущем, возможно

0  0
13.02.2018 11:36
- гость -

больной ребёнок - инвалид может родиться У ЛЮБОГО человека . не рожайте инвалидов с уровнем нынешней медицины 99% известно до рождения что инвалид

0  0
13.02.2018 11:44
- гость -

13.02.2018 11:36
- гость -
Началось... Ну расскажите нам, каким образом определить, что у будущего ребенка ДЦП?

0  0
13.02.2018 11:45
- гость -

дал бог зайку даст и полянку и никто не должен ничего

0  0
13.02.2018 11:53
Я

Ребёнок-инвалид может не только родиться, но и стать им в период своей жизни. Родился здоровым, а потом, не дай Бог, авария или несчастный случай, и вот он уже на инвалидном кресле. Так что не надо про "не рожайте инвалидов с нашем уровнем медицины".

0  0
13.02.2018 11:57
- гость -

а государству зачем инвалиды, что толку за их ненужное существование платить, вот так вот

0  0
13.02.2018 12:08
- гость -

У детей до 18 лет нет группы инвалидности. У них устанавливается статус ребенок-инвалид с соответствующим пособием

0  0
13.02.2018 12:23
Гость

Гость 11:36

Не говорите так о нашей медицине,нет у них 99%.
И дай вам бог не попасть в этот процент.

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13.02.2018 12:26
- гость -

Закон подлецов не работает ?

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13.02.2018 12:28
- гость -

И дай вам бог не попасть в этот процент. давно в садике ребенок упал с качели приобретенная эпилепсия... и? думаете кого-то наказали, посадили? ага даже не извинились и гос-во нам ничем не помогает

0  0
13.02.2018 13:07
- гость -

13.02.2018 11:57
- гость -
а государству зачем инвалиды, что толку за их ненужное существование платить, вот так вот

Тогда надо и часто болеющих и слабых уничтожать, и вы можете легко попасть в их число, может всей роднёй.

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