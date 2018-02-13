Фото: Елена Демина/"Бийский рабочий"
Тяжелая бетонная вытяжка обрушилась накануне, 12 февраля, на крыше бийской многоэтажки, расположенной по адресу: улица Советская, 216.
Как сообщает "Бийский рабочий", в момент ЧП жителей девятого этажа не было дома. В результате инцидента никто не пострадал.
Отмечается, что во время обрушения тряслись стены и стоял сильный гул. Жильцы восьмого этажа в панике выбегали из квартир. Многие предполагали, что в городе землетрясение.
На деле же 200-килограммовая конструкция разрушила бетонную плиту и провалилась на чердак. Жилье горожан не пострадало.
Директор управляющей компании "РЭУ-3" Татьяна Корчагина отметила, что в данный момент необходимо поднять упавшую вытяжку, пока она не просела.
Комментарии
вот такие плиты делают. цемент украдут и песком заменяют.
Так судя по виду и серии, здание построено не позднее 80-х годов.